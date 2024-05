الأونروا: 300 ألف فلسطيني نزحوا من رفح خوفا من تقدم الجيش الإسرائيلي

ذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عبر منصة إكس أن نحو 300 ألف فلسطيني نزحوا من رفح منذ مطلع الأسبوع، خوفًا من تقدم إسرائيلي في المدينة.

ووصفت الأونروا الوضع بأن “الإجلاء القسري غير الإنساني للفلسطينيين يتواصل. لا مكان آمنًا يمكن الذهاب إليه”.

Over the last week, @UNRWA estimates around 300,000 people have now fled #Rafah, as the forced and inhumane displacement of Palestinians continues.

— UNRWA (@UNRWA) May 12, 2024