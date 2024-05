وفاة أول مريض في العالم يخضع لعملية زرع “كلية خنزير” معدلة وراثيا

توفي أول مريض في العالم أجريت له عملية زرع كلية خنزير معدلة وراثيًا، بعد مرور نحو شهرين على إجراء العملية.

وفي مارس/آذار الماضي، أجرى مستشفى ماساتشوستس العام عملية زرع كلية من خنزير معدلة وراثيًا في ريك سليمان، البالغ من العمر 62 عامًا الذي كان يعاني من مرض الكلى في المرحلة النهائية.

وأشاد المستشفى في ذلك الوقت بالعملية، ووصفها بأنها علامة فارقة في زرع الأعضاء بين فصائل الكائنات الحية، زرع الأعضاء أو الأنسجة من نوع إلى آخر، كحل محتمل لنقص الأعضاء في جميع أنحاء العالم.

وأمس السبت، أعلن المستشفى أن وفاة سليمان ليست مرتبطة بعملية زراعة الكلى.

Mass General is deeply saddened at the sudden passing of Mr. Rick Slayman. We have no indication that it was the result of his recent transplant. Mr. Slayman will forever be seen as a beacon of hope to countless transplant patients worldwide and we are deeply grateful for his… pic.twitter.com/I1dFqHZEmr

— MassGeneral News (@MassGeneralNews) May 11, 2024