الأخبار

أسطورة الروك إيريك كلابتون يعزف على غيتار بعلم فلسطين ويهدي أغنية لأطفال غزة (شاهد)

عازف الجيتار الشهير، إيريك كلابتون (وسائل التواصل)
عازف الغيتار الشهير، إيريك كلابتون (وسائل التواصل)
13/5/2024

تصدّر اسم عازف الغيتار الشهير إيريك كلابتون، مواقع التواصل، عقب ظهوره أمس، بمدينة ليفربول الإنجليزية وهو يعزف على غيتاره الملون بألوان علم فلسطين.

وكان كلابتون الملقب “أسطورة الروك” قد ظهر قبل أيام بالغيتار نفسه في حفل آخر أقيم بمدينة نيوكاسل، شمال شرقي إنجلترا، لتحتفي به المنصات الرقمية بشكل لافت.

وخلال حفله أمس بمدينة ليفربول، غنى كلابتون أغنيته الجديدة “صلاة لطفل” وأهداها إلى أطفال غزة. كما عرضت الشاشات العملاقة في الحفل صورا لضحايا العدوان الإسرائيلي الذي يشنه جيش الاحتلال على المدنيين في القطاع.

ويعد كلابتون أحد أشهر عازفي الغيتار عبر تاريخ الموسيقى في الغرب. كما عرف بتضامنه مع القضية الفلسطينية ورفضه “الإبادة الجماعية” التي ترتكب بحق المدنيين في غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر