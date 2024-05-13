أسطورة الروك إيريك كلابتون يعزف على غيتار بعلم فلسطين ويهدي أغنية لأطفال غزة (شاهد)

تصدّر اسم عازف الغيتار الشهير إيريك كلابتون، مواقع التواصل، عقب ظهوره أمس، بمدينة ليفربول الإنجليزية وهو يعزف على غيتاره الملون بألوان علم فلسطين.

وكان كلابتون الملقب “أسطورة الروك” قد ظهر قبل أيام بالغيتار نفسه في حفل آخر أقيم بمدينة نيوكاسل، شمال شرقي إنجلترا، لتحتفي به المنصات الرقمية بشكل لافت.

وخلال حفله أمس بمدينة ليفربول، غنى كلابتون أغنيته الجديدة “صلاة لطفل” وأهداها إلى أطفال غزة. كما عرضت الشاشات العملاقة في الحفل صورا لضحايا العدوان الإسرائيلي الذي يشنه جيش الاحتلال على المدنيين في القطاع.

أسطورة الروك إيريك كلابتون يعزف على غيتار بعلم فلسطين ويهدي أغنية لأطفال غزة https://t.co/0rofCCo7v4 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 12, 2024

ويعد كلابتون أحد أشهر عازفي الغيتار عبر تاريخ الموسيقى في الغرب. كما عرف بتضامنه مع القضية الفلسطينية ورفضه “الإبادة الجماعية” التي ترتكب بحق المدنيين في غزة.