الأونروا: 360 ألف فلسطيني فروا من رفح خلال أسبوع

كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الاثنين، عن فرار نحو 360 ألف فلسطيني من رفح منذ صدور أمر التهجير الإسرائيلي الأول قبل أسبوع، دون توفر مكان آمن يذهبون إليه.

وقالت الأونروا في منشور عبر منصة إكس “فر ما يقرب من 360 ألف شخص من رفح منذ صدور أمر الإخلاء (الإسرائيلي) الأول قبل أسبوع”.

وأضافت “في الوقت نفسه، أدّت عمليات القصف وأوامر الإخلاء الأخرى في شمال غزة إلى مزيد من النزوح والخوف لدى آلاف العائلات”.

وختمت الأونروا بالتأكيد على أنه “لا يوجد مكان (آمن في غزة) للذهاب إليه، لا أمان دون وقف إطلاق النار”.

— UNRWA (@UNRWA) May 13, 2024