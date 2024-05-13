جمهور الجزيرة مباشر يعلق على دعوة حزب العمال المعارض إلى وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل (فيديو)

تفاعل مشاركون من جمهور قناة الجزيرة مباشر مع دعوة حزب العمال البريطاني إلى وقف بيع الأسلحة لإسرائيل.

وقال المشاركون في مقاطع الفيديو التي أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن للقناة إن هذه الدعوة تعتبر سابقة من نوعها، حيث جاءت بسبب إدراك حزب العمال البريطاني مدى خطورة الهجوم على رفح.

ورأى آخرون أن بريطانيا تدعم الاحتلال الإسرائيلي، ولن تحيد عن قراراتها وستبقى من الداعمين له عسكريًّا، في حين أكد متابعون أن الدول الأوروبية أصبحت تعي جيدًا أن هذه الأسلحة ستستخدم في الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا حزب العمال المعارض في بريطانيا الحكومة إلى وقف بيع الأسلحة لإسرائيل للمرة الأولى في تاريخه، وسط مخاوف بشأن الهجوم العسكري في رفح.

وبحسب صحيفة تلغراف، فإن ديفيد لامي، وزير الخارجية في المعارضة، أو ما يسمى حكومة الظل، حث السلطات البريطانية على تعليق بيع الأسلحة التي قد تُستخدم في الهجوم على رفح.

وجاءت هذه الدعوة تزامنًا مع اتهامات من منظمات حقوقية مستقلة ومن بعض النواب في بريطانيا لحكومة بلادهم بأنها “متواطئة في جرائم الحرب الإسرائيلية”، بسبب عدم توقفها عن بيع الأسلحة لتل أبيب التي تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة.

ورغم أن بريطانيا علقت تراخيص بيع الأسلحة لإسرائيل مرتين خلال السنوات السابقة، فإن رئيس الوزراء ريشي سوناك رفض حتى الآن الدعوات المطالبة بذلك مرة أخرى.