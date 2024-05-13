حزب الله يعلن شن هجوم على جيش الاحتلال وإسرائيل تعترف بإصابة 4 جنود

أعلن حزب الله اللبناني اليوم الاثنين، أنه قتل وأصاب جنودًا إسرائيليين بهجوم سرب من الطائرات المسيرة الانقضاضية على خيام ضباط وجنود إسرائيليين.

وأوضح حزب الله أن الجنود الإسرائيليين الذين تم استهدافهم كانوا “في الموقع ‏المستحدث ‏لكتيبة المدفعية الاحتياطية 403 التابعة للفرقة 91 جنوب مستوطنة بيت هلل، وأصابت المسيرات أهدافها ‏بشكل مباشر، ‏وأوقعت ضباط وجنود العدو بين قتيل وجريح”.‏

من جهتها أفادت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت لاحق بإصابة 4 جنود في انفجار مسيرتين شمالي إسرائيل، إثر سقوط صاروخين مضادين للدروع، قال الجيش الإسرائيلي إنهما أطلقا من لبنان على شمالي دولة الاحتلال.

وفيما يتعلق بتفاصيل الجرحى أوضح بيان للجيش الإسرائيلي أن القصف من لبنان تسبب في “إصابة ثلاثة جنود بجروح طفيفة، في حين أصيب جندي رابع بجروح متوسطة”، مؤكدًا نقل المصابين جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج، على إثر هذا الهجوم.

وفي سياق الهجمات من لبنان على شمالي إسرائيل، أفاد الجيش الإسرائيلي في بيانه بـ”سقوط طائرة مسيّرة في منطقة زرعيت (قرب الحدود اللبنانية) دون إيقاع إصابات”.

وتتوتر الجبهة الجنوبية اللبنانية مع شمال إسرائيل من بعد عملية طوفان الأقصى في 7 من أكتوبر/تشرين الأول، ومع بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي خلف حتى الآن نحو 35 ألف شهيد وعشرات الآلاف من الجرحى والمفقودين، إضافة للدمار الهائل في البنى التحتية في عموم قطاع غزة، والمجاعة التي سببها الحصار الإسرائيلي الخانق على المدنيين هناك.