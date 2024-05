حماس: ليندسي غراهام شريك في حرب الإبادة على غزة وتصريحاته سقوط أخلاقي

قال السيناتور الجمهوري الأمريكي، ليندسي غراهام، إنه يحق لإسرائيل ضرب غزة بقنبلة نووية كما فعلت بلاده بمدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين لإنهاء الحرب العالمية الثانية، واصفا ذلك بأنه كان “القرار الصائب”.

وأضاف غراهام في مقابلة مع قناة (إن بي سي نيوز) الأمريكية، مساء أمس الأحد “كان هذا هو القرار الصحيح (ضربة نووية). أعطوا إسرائيل القنابل التي تحتاجها لإنهاء الحرب، فهي لا تستطيع تحمل الخسارة، واعملوا معها على تقليل الخسائر البشرية”.

وتهجّم غراهام على المعارضين لفكرته بالقول “لماذا من المقبول أن تسقط أمريكا قنبلتين نوويتين على هيروشيما وناغازاكي لإنهاء حرب التهديد الوجودي؟ لماذا كان من المقبول بالنسبة لنا أن نفعل ذلك؟ اعتقدت أنه كان جيدًا”.

وأضاف مخاطبا السلطات في إسرائيل “افعلوا كل ما يتعين عليكم فعله من أجل البقاء دولة يهودية”.

US Senator Lindsey Graham insists Israel should drop nuclear bombs on Gaza.

Over 2 million Palestinian civilians are trapped in Gaza, including 1 million children.

Graham cited the US atomic bombing of Japan, which the US government later admitted was not necessary to end WWII. pic.twitter.com/WoKCirZDaV

