متظاهرون في شوارع أثينا للمطالبة بوقف اجتياح رفح (فيديو)

نظم المئات في العاصمة اليونانية أثينا، وقفة احتجاجية ضد العملية العسكرية التي تشنها إسرائيل على مدينة رفح الحدودية مع مصر في قطاع غزة.

وخلال الوقفة، قالت مارغريتا كوتسانيلو الأمينة العامة لنقابة العاملين: “نحن هنا اليوم لأننا نريد أن نمنع إسرائيل من غزو رفح، إنه لأمر غير مقبول، كل شعوب العالم يطالبون ويكافحون ويبذلون أرواحهم لوقف هذه الجريمة ولن يسمحوا بحدوثها”.

وتابعت: “نطالب الولايات المتحدة الأمريكية، ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي، بأن يوقفا هذه الإبادة الجماعية، لأنها سبب لانتفاض كل الناس في جميع أنحاء العالم”، مضيفة: “إذا لم يوقفوا هذه الجريمة ضد الفلسطينيين، فنحن نقف مع فلسطين وسوف ننتصر مع المقاومة الفلسطينية”.

وكانت إسرائيل قد أصدرت أوامر بعمليات إخلاء جديدة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، استعدادًا لتوسيع عملياتها العسكرية هناك، في حين حذرت الأمم المتحدة من أن الهجوم الإسرائيلي على رفح، من شأنه أن يشلّ العمليات الإنسانية، كما أنه من الممكن أن يتسبب في ارتفاع كارثي في أعداد الضحايا المدنيين.