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وفاة ملاكم بريطاني بالضربة القاضية في أول مباراة احترافية له

بدأ شريف لاوال ممارسة الملاكمة في نادي سانت بانكرز في لندن
بدأ شريف لاوال ممارسة الملاكمة في نادي سانت بانكراس في لندن (صحف بريطانية)
13/5/2024

توفي ملاكم وزن المتوسط البريطاني شريف لاوال، أمس الأحد، إثر سقوطه في الحلبة خلال أول نزال احترافي له عن عمر ناهز 29 عامًا.

وأصيب لاوال في صدغه خلال الجولة الرابعة، من ست جولات كانت مقرَّرة في نزاله أمام البرتغالي مالام فاريلا، في مركز هارو الترفيهي في لندن.

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وذكرت تقارير إخبارية أن لاوال تلقى ضربة قاضية في الجولة الرابعة، وبدأ حكم المباراة في العد التنازلي، لكنه سرعان ما أدرك أن إصابة لاوال بالغة، وقرر إنهاء المباراة.

وصعد المسعفون إلى الحلبة في محاولة لإنقاذه، ثم نقلوه إلى مستشفى قريب من موقع المباراة، وبعدها أُعلِنت وفاته.

وقالت شركة (وارن بوكسينغ مانجمنت) المروّجة للنزال في بيان “للأسف، انهار شريف خلال النزال، ورغم تقديم المسعفين قصارى جهدهم، فارق الحياة”.

سقط لاوال في الجولة الرابعة بعد إصابة في صدغه
سقط لاوال في الجولة الرابعة بعد إصابة في صدغه (صحف بريطانية)

مسيرة احترافية قصيرة

وبدأ لاوال ممارسة الملاكمة عام 2018، حين انضم إلى نادي “سانت بانكراس” لملاكمة الهواة في لندن، ثم قرر دخول عالم الاحتراف مطلع العام الجاري.

وكان النزال الذي جمعه مع فاريلا هو الأول له في عالم ملاكمة المحترفين، التي يجني بعض نجومها في بريطانيا أرباحًا طائلة.

ونقلت صحيفة ميرور البريطانية عن (سي جي حسين) كبير المدربين في نادي سانت بانكراس للملاكمة الذي كان لاوال يتدرب به “كانت لديه الموهبة ليصبح بطلًا عظيمًا في وزن المتوسط”، مضيفًا أن لاوال كان ملهمًا لكل الملاكمين المبتدئين في ناديه.

وأصدر مجلس ملاكمة المحترفين في بريطانيا بيانًا، الاثنين، قال فيه “تعازينا لأسرة شريف لاوال بعد رحيله المأساوي. مشاعر كل المعنيين بالملاكمة في بريطانيا معهم في هذا الظرف الصعب”.

المصدر : رويترز + سكاي نيوز + ميرور