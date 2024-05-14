تحذير من انهيار المنظومة الصحية بقطاع غزة

جددت وزارة الصحة في غزة، الاثنين، التحذير من انهيار المنظومة الصحية في القطاع، مع استمرار إغلاق القوات الإسرائيلية للمعابر الحدودية أمام دخول المساعدات وإمدادات الوقود.

وقال الوزارة في بيان مقتضب “ساعات قليلة تفصلنا عن انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة، نتيجة عدم إدخال الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات وسيارات الإسعاف ونقل الموظفين”.

وتفاقمت أزمة دخول المساعدات الإنسانية وإمدادات الوقود إلى قطاع غزة بعد إعلان إسرائيل، الأسبوع الماضي، السيطرة علي معبر رفح بين مصر والقطاع المحاصر، وتوقف العمل به على خلفية تلك العملية العسكرية.

ويأتي ذلك بينما أغلقت إسرائيل، في الخامس من مايو/أيار الجاري، معبر كرم أبو سالم التجاري على الحدود مع غزة، بالتزامن مع عمليات عسكرية أخرجت الكثير من المستشفيات والمرافق الطبية من الخدمة في مختلف مناطق القطاع.

ويعاني سكان غزة نقصًا حادًّا في المواد الغذائية نتيجة استمرار إغلاق إسرائيل لمعبري رفح وكرم أبو سالم، مما يهدد بعودة شبح المجاعة إلى القطاع.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 35 ألف شهيد ونحو 78 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.