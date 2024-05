جماهير توتنهام تريد خسارة فريقها أمام مانشستر سيتي.. وبوستيكوغلو يعقّب

قال الأسترالي آنجي بوستيكوغلو، المدير الفني لفريق توتنهام، إنه لا يفهم رغبة جماهير فريقه في الخسارة أمام مانشستر سيتي، اليوم الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن توتنهام سيستضيف مانشستر سيتي، في مباراة ستشهد مشاعر مختلطة لجماهير الفريق اللندني، حيث إن تحقيقه لنتيجة إيجابية أمام فريق المدرب جوسيب جوارديولا، قد يمنح جاره وغريمه التقليدي أرسنال فرصة الحصول على اللقب.

ويتفوق أرسنال بفارق نقطة عن مانشستر سيتي في الصدارة، لكنه لعب مباريات أكثر من مانشستر سيتي، الذي يمكنه العودة إلى الصدارة بالفوز في شمال لندن، مساء اليوم.

وقال بوستيكوجلو “إذا دخلت إلى وسائل التواصل الاجتماعي، فإن 99% من الجماهير لا ترغب في فوز توتنهام”.

وأضاف “بالنسبة لي، لا أفهم ذلك ولن أستطيع فهم ذلك، أتفهّم المنافسة، لقد

وُجدت في واحدة من أقوى المنافسات في العالم في العامين الماضيين بين سيلتك ورينجرز”.

