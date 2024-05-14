مقتل إسرائيلي وإصابة 5 جنود في اشتباكات مع حزب الله

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، مقتل إسرائيلي بصاروخ مضاد للدبابات أطلقه حزب الله في أدميت شمالي البلاد، كما أصيب 5 جنود إسرائيليين بجروح.

وأضاف المتحدث أن طائرات حربية قصفت مباني عسكرية تابعة لحزب الله في بلدتي عيتا الشعب وكفركلا جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي قصف منطاد استطلاع أطلقه فوق جنوبي لبنان، إثر استهدافه بصواريخ حزب الله، مما أدى إلى سقوطه في الأراضي اللبنانية.

من جانبه، أكد حزب الله مسؤوليته عن استهداف المنطاد الإسرائيلي.

جبهة جنوبي لبنان مستمرة

وأعلن حزب الله، أمس الاثنين، مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في 5 هجمات شنها باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ وقذائف مدفعية، على أهداف عدة بينها ثكنتا برانيت ويفتاح، ومستوطنة بيت هلل شمالي إسرائيل.

ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول، يتبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي قصفًا يوميًّا أسفر عن قتلى وجرحى بين الطرفين.

وأكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، في خطاب متلفز أمس الاثنين، أنه “لا حل أمام إسرائيل لوقف الهجمات من جبهة لبنان إلا بإنهاء الحرب على قطاع غزة”.

وشدد نصر الله على أن جبهة الجنوب مستمرة في إسناد غزة رغم كل الضغوط، لافتًا إلى أنها “تطور إمكانياتها كمًّا ونوعًا بما يتناسب مع الظروف القائمة، وتفرض معادلات في الميدان”.