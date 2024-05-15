الحوثيون يستهدفون مدمرة أمريكية في البحر الأحمر (فيديو)

قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين اليمنية، العميد يحيى سريع، إن القوات المسلحة التابعة للجماعة تمكنت من استهداف مدمرة أمريكية وسفينة أخرى في مياه البحر الأحمر لانتهاكهما قرار حظر المرور إلى موانئ إسرائيل.

ومما جاء في البيان العسكري للجماعة أنه “انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وردًّا على العدوان الأمريكي البريطاني على الأراضي اليمنية، قامت القوات البحرية اليمنية بعملية عسكرية استهدفت المدمرة الأمريكية ميسون في مياه البحر الأحمر، كما قامت القوات البحرية الصاروخية وسلاح الجو المسيَّر باستهداف سفنية ديستني”.

وأضاف البيان العسكري أن إصابة الهدفين كانت دقيقة، وأنها جاءت ردًّا على قرار حظر مرور السفن في البحر الأحمر.

وشدد البيان على أن “القوات اليمنية ستواصل عملياتها العسكرية لنصرة الشعب الفلسطيني المظلوم، ودفاعًا عن اليمن”.

وقال “هذه العمليات لن تتوقف إلا برفع الحصار ووقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

وكانت جماعة الحوثيين قد أعلنت، مساء أمس الثلاثاء، عن 4 غارات أمريكية بريطانية استهدفت مطار الحديدة الدولي الخاضع لسيطرتها غربي اليمن.

وأفادت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين بأن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف مطار الحديدة الدولي بـ4 غارات، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

كما لم يصدر تعليق فوري من الولايات المتحدة أو بريطانيا بشأن هذه الغارات.