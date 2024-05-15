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انتقادات للمدعي العام للجنائية الدولية بشأن موقفه من غزة (فيديو)

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (الفرنسية)
15/5/2024

وجهت دول أعضاء في الأمم المتحدة انتقادات للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، لعدم إصداره مذكرة اعتقال بحق المسؤولين عن المذبحة في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال تقديم كريم خان إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن التحقيقات في جرائم الحرب في ليبيا، أمس الثلاثاء.

اكتشاف مقابر جماعية جديدة في غزة
اكتشاف مقابر جماعية جديدة في غزة (الجزيرة مباشر)

الإبادة الجماعية في غزة

وقال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر محمد السني “إذا كان الوضع في ليبيا معقدا للغاية ومن الصعب الحصول على الأدلة، فلماذا لا تحوّل مواردك وجهودك إلى شيء أكثر وضوحا وأسهل، ويتم بثه على الهواء مباشرة؟ أنا أتحدث عن غزة، أتحدث عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتُكبت أمام أعيننا على مدار 7 أشهر”.

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وشدد على أن العالم أجمع يتوقع من المحكمة الجنائية الدولية أن تكون شجاعة، وأن تصدر مذكرة اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين الذين أعلنوا مرارا وتكرارا أنهم ارتكبوا إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

وقال مندوب ليبيا إن العالم يريد من المحكمة تحديد الأشخاص الذين لهم صلات بالمقابر الجماعية، والجرائم ضد الأطفال، والإبادة الجماعية، والتطهير العرقي في غزة.

من جانبه، أعرب نائب المندوب الجزائري لدى الأمم المتحدة نسيم قاواوي عن رفض بلاده ضغوط بعض الدول والقوى على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية.

وقال “نأمل أن يشمل دعم مجلس الأمن للمحكمة الجنائية الدولية قضايا أخرى، وخاصة الجرائم المتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي”. وتوقع أن تتخذ المحكمة الجنائية موقفا جديا فيما يتعلق بالوضع في غزة والأراضي الفلسطينية.

وأضاف المندوب الجزائري “هذا ضروري لكي تُظهر المحكمة الجنائية الدولية أنها لا تُستخدم أداة من بعض أعضاء المجتمع الدولي، ليهددوا من يريدون، وعلينا أن نؤكد ذلك حتى لا نكون منافقين”.

“دمية وأداة سياسية”

من جانبه، قال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا إن المحكمة الجنائية الدولية لم تتخذ أي إجراء بشأن فلسطين منذ عام 2015.

وتساءل عما إذا كان لذلك أي صلة بطلب الكونغرس الأمريكي فرض عقوبات إذا قامت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع أشخاص من الولايات المتحدة والدول الحليفة.

ووصف نيبينزيا المحكمة الجنائية الدولية بأنها “دمية”، وأضاف أن تهديد الولايات المتحدة للمحكمة فيما يتعلق بغزة يُظهر أن المحكمة أداة سياسية.

“تحذير من اعتقال نتنياهو”

وخلال مايو/أيار الجاري، حذّر أعضاء جمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، من إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين، وهددوه بعقوبات ثقيلة.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن مضمون رسالة التهديد التي وجّهها 12 نائبا جمهوريا في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.

رسالة التهديد التي وجهها النواب الجمهوريون إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

وجاء في مضمون الرسالة “إذا ألحقتَ أي ضرر بإسرائيل من قبيل إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين كبار، فستفرض الولايات المتحدة عقوبات قاسية ضدك وضد المحكمة”.

وأشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى أن “إصدار أوامر اعتقال يُعَد تشكيكا في شرعية القوانين الإسرائيلية والمنظومة القضائية وأسلوب الحكم الديمقراطي بها”.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر