انتقادات للمدعي العام للجنائية الدولية بشأن موقفه من غزة (فيديو)

وجهت دول أعضاء في الأمم المتحدة انتقادات للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، لعدم إصداره مذكرة اعتقال بحق المسؤولين عن المذبحة في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال تقديم كريم خان إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن التحقيقات في جرائم الحرب في ليبيا، أمس الثلاثاء.

الإبادة الجماعية في غزة

وقال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر محمد السني “إذا كان الوضع في ليبيا معقدا للغاية ومن الصعب الحصول على الأدلة، فلماذا لا تحوّل مواردك وجهودك إلى شيء أكثر وضوحا وأسهل، ويتم بثه على الهواء مباشرة؟ أنا أتحدث عن غزة، أتحدث عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتُكبت أمام أعيننا على مدار 7 أشهر”.

غزة: 450 ألف فلسطيني هُجروا قسرا من رفح مع استمرار القصف الإسرائيليhttps://t.co/4LaJ6yXb7z pic.twitter.com/js8w5Y1nyd — الأمم المتحدة (@UNarabic) May 14, 2024

وشدد على أن العالم أجمع يتوقع من المحكمة الجنائية الدولية أن تكون شجاعة، وأن تصدر مذكرة اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين الذين أعلنوا مرارا وتكرارا أنهم ارتكبوا إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

وقال مندوب ليبيا إن العالم يريد من المحكمة تحديد الأشخاص الذين لهم صلات بالمقابر الجماعية، والجرائم ضد الأطفال، والإبادة الجماعية، والتطهير العرقي في غزة.

أين المحكمة الجنائية الدولية من هولوكست القرن الواحد والعشرين …. هولوكست غزة !

الآن هو الاختبار الحقيقي لهذه المؤسسة … فهل هي مُسيّسة أم حيادية ومستقلة؟ لأن مصداقيتها كانت دائماً محل تساؤل، و الآن أصبحت مصداقيتها يوماً بعد يوم على المحك… pic.twitter.com/nLyNGQVBsF — Taher EL-Sonni طاهر السني (@TaherSonni) May 15, 2024

من جانبه، أعرب نائب المندوب الجزائري لدى الأمم المتحدة نسيم قاواوي عن رفض بلاده ضغوط بعض الدول والقوى على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية.

وقال “نأمل أن يشمل دعم مجلس الأمن للمحكمة الجنائية الدولية قضايا أخرى، وخاصة الجرائم المتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي”. وتوقع أن تتخذ المحكمة الجنائية موقفا جديا فيما يتعلق بالوضع في غزة والأراضي الفلسطينية.

وأضاف المندوب الجزائري “هذا ضروري لكي تُظهر المحكمة الجنائية الدولية أنها لا تُستخدم أداة من بعض أعضاء المجتمع الدولي، ليهددوا من يريدون، وعلينا أن نؤكد ذلك حتى لا نكون منافقين”.

إن لم يتم اعطاء ملف المقابر الجماعية في ترهونة الأولوية القصوة ورغم كل الأدلة المتوفرة، فما جدوى بقاء ليبيا تحت وصاية هذه المحكمة في وجود جريمة بيّنة ومكتملة الأركان كهذه، ورغم أننا نؤمن بأهمية القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، ولكن الليبييون يسألون ماذا قدمتم لنا؟ pic.twitter.com/sFLwzr30Ba — Taher EL-Sonni طاهر السني (@TaherSonni) May 15, 2024

“دمية وأداة سياسية”

من جانبه، قال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا إن المحكمة الجنائية الدولية لم تتخذ أي إجراء بشأن فلسطين منذ عام 2015.

وتساءل عما إذا كان لذلك أي صلة بطلب الكونغرس الأمريكي فرض عقوبات إذا قامت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع أشخاص من الولايات المتحدة والدول الحليفة.

ووصف نيبينزيا المحكمة الجنائية الدولية بأنها “دمية”، وأضاف أن تهديد الولايات المتحدة للمحكمة فيما يتعلق بغزة يُظهر أن المحكمة أداة سياسية.

المحكمة الجنائية الدولية: سيادة القانون يجب أن تطبق في ليبيا وكل الحالات الأخرىhttps://t.co/4vhMvhWcvZ pic.twitter.com/87ub7mF2IE — الأمم المتحدة (@UNarabic) May 15, 2024

“تحذير من اعتقال نتنياهو”

وخلال مايو/أيار الجاري، حذّر أعضاء جمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، من إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين، وهددوه بعقوبات ثقيلة.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن مضمون رسالة التهديد التي وجّهها 12 نائبا جمهوريا في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.

وجاء في مضمون الرسالة “إذا ألحقتَ أي ضرر بإسرائيل من قبيل إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين كبار، فستفرض الولايات المتحدة عقوبات قاسية ضدك وضد المحكمة”.

وأشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى أن “إصدار أوامر اعتقال يُعَد تشكيكا في شرعية القوانين الإسرائيلية والمنظومة القضائية وأسلوب الحكم الديمقراطي بها”.