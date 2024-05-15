جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسحب من حي الزيتون ويعلن ارتفاع عدد قتلاه (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل أحد جنوده خلال معارك جنوبي قطاع غزة، لترتفع حصيلة قتلاه المعلَنة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى 621 منهم 273 منذ بدء المعارك البرية في القطاع.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب “الرقيب إيرا غيسبان (19 عاما) الجندي في الكتيبة 75، قُتل أمس الثلاثاء خلال معارك جنوبي قطاع غزة”.

وبمقتل هذا الجندي -وفق ما ذكره الجيش على موقعه- ارتفع العدد المعلَن لأفراده القتلى منذ اندلاع الحرب إلى 621، بينهم 273 خلال المعارك البرية التي بدأت في 27 من أكتوبر الماضي.

وبلغ عدد الجرحى المعلَن 3456 عسكريا، بينهم 1689 منذ بدء المعارك البرية، وفق تقارير الجيش الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر من القتلى والجرحى.

الانسحاب من حي الزيتون

وانسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، من حي الزيتون جنوب مدينة غزة بعد توغل دام لأيام، وذلك بعد تدمير عشرات المباني.

وأفادت مصادر محلية للجزيرة مباشر بتراجع جيش الاحتلال الإسرائيلي من حي الصبرة والزيتون بعد تدمير عشرات المنازل والمباني.

وذكر شهود عيان أن دبابات إسرائيلية تمركزت على الأطراف الجنوبية لحي الزيتون جنوبي غزة، وأطلقت نيران أسلحتها باتجاه منازل الفلسطينيين.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب “قوات الجيش غادرت حي الزيتون. إذا لزم الأمر، ستعود إليه مرة أخرى”.

وزعم الجيش الإسرائيلي “القضاء على عشرات المقاتلين في حي الزيتون بمدينة غزة، وتدمير أكثر من 80 بنية تحتية لحماس”.

وأظهرت مقاطع فيديو مشاهد من الدمار الكبير للمنازل والمدارس والمرافق الصحية، الذي خلّفه جيش الاحتلال عقب انسحابه من حيَّي الزيتون والصبرة صباح اليوم.

وخاضت فصائل المقاومة الفلسطينية بمختلف تشكيلاتها معارك شرسة ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في حي الزيتون، ونشرت مقاطع فيديو تبيّن استهداف أفراد الجيش وآلياته.

وللشهر الثامن، تواصل إسرائيل حربا على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين والمفقودين معظمهم أطفال ونساء، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المتواصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي في استشهاد أكثر من 35 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء.

كما أدت الحرب والقصف والغارات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع إلى إصابة نحو 79 ألف فلسطيني، وفق وزارة الصحة في غزة.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.