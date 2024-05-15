كتائب القسام تنشر فيديو لالتحام مقاتليها مع جنود الاحتلال وآلياته (شاهد)

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، استمرار عملياتها المقاومة للاحتلال الإسرائيلي، من خلال مشاهد بثتها الكتائب، وقالت إنها لالتحام مقاتليها مع جنود الاحتلال وآلياته، ولما وصفته بدك تجمعاته بقذائف الهاون شرق مدينة جباليا شمالي قطاع غزة.

وظهر في الصور المنشورة انفجار آلية إسرائيلية بعد استهدافها بقذيفة مضادة للدروع، مرورًا بمقطع آخر لاستهداف جنود الاحتلال في أحد المباني التي يحتلونها في جباليا، وانتهاءً بلقطات لمقاتلي القسام وهم يقصفون مواقع إسرائيلية بقذائف الهاون.

كما نشر الإعلام الحربي لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي ، تسجيلًا مصورًا قال إنه لاستهداف مواقع الاحتلال الإسرائيلي وتجمعاته العسكرية وآلياته المتوغلة شرق مدينة رفح بقذائف الهاون، ضمن معركة طوفان الأقصى التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي سياق متصل، نشرت كتائب شهداء الأقصى، التابعة لحركة تحرير فلسطين (فتح)، مشاهد قالت إنها لتفجير مقاتليها دبابة إسرائيلية من نوع “ميركافا” بعبوة “الفهد” شديدة الانفجار جنوب حي الزيتون، ضمن معركة طوفان الأقصى.