أغنية العيد الأخيرة.. “فيديو” لحفيدة هنية قبل لحظات من استشهادها يدحض رواية الاحتلال (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا للطفلة رزان حفيدة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) قبل لحظات من استشهادها رفقة أبيها واثنين من أعمامها وعدد من أبنائهم وسط قطاع غزة عصر أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي “الفيديو” الذي نشره عمّها “عائد هنية” عبر “إنستغرام”، ظهرت رزان -ابنة أمير هنية- فرحة للغاية في أول أيام العيد وهي تغني “أتى العيد أتى العيد”، بينما كانت رفقة والدها وأعمامها وعدد من أبنائهم في سيارة يتنقلون داخل غزة خلال زيارات للأرحام.

واستشهد 3 من أبناء هنية وعدد من أحفاده بغارة جوية استهدفت مركبتهم في مخيم الشاطئ، وزعمت إسرائيل أنهم كانوا في طريقهم لتنفيذ نشاط مسلح وسط غزة، بينما يأتي هذا المقطع كدليل قاطع على نفي ادعاءات الاحتلال، بحسب متداولي اللقطات.

واعتبرت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، آنذاك أن ادعاءات جيش الاحتلال بأنهم كانوا ينفذون نشاطًا مسلحًا “أمر لا يقبله حتى معارضو حماس لأن أطفالهم كانوا معهم”.

Razan, the granddaughter of Haniyeh, the head of Hamas Political Bureau, moments before the Israeli army killed her along with her uncles and other children, as she sang for Eid al-Fitr. The Israeli army had claimed that Haniyeh's sons were on their way to carry out an attack. pic.twitter.com/GoqHez38HK

— Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) May 15, 2024