استشهاد الصحفي الفلسطيني محمد جحجوح وأفراد من عائلته بقصف إسرائيلي (فيديو)

استشهد الصحفي الفلسطيني محمد جحجوح وأفراد من عائلته جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلهم فجر اليوم الخميس.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، باستشهاد الصحفي محمد جحجوح وأفراد من عائلته عقب قصف الجيش الإسرائيلي لمنزل العائلة في حي الشيخ رضوان.

تنعى شبكة فلسطين بوست الزميل الصحفي في غزة الشهيد محمود جحجوح الذي ارتقى برفقة عدد من أفراد عائلته بعد قصف الاحتلال لمنزلهم في حي الشيخ رضوان في غزة. pic.twitter.com/ALfgV5E8uk — فلسطين بوست (@PalpostN) May 16, 2024

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عددا من الفلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون بقصف منزل لعائلة جحجوح في منطقة “أبو إسكندر” بحي الشيخ رضوان في مدينة غزة ومبنى في منطقة السدرة بحي الدرج شرق مدينة غزة.

الشهيد الصحفي محمود جحجوح الذي ارتقى فجر اليوم برفقة عدد من أفراد عائلته بعد قصف منزلهم شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/9pDivvxJiA — فلسطين بوست (@PalpostN) May 16, 2024

شهداء جراء الغارات على غزة

واستُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، اليوم الخميس، بقصف من مدفعية الاحتلال الإسرائيلي وطيرانه لمناطق مختلفة من قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية أن عددا من الفلسطينيين استشهدوا وأصيب مواطنون آخرون بقصف الاحتلال منزلًا لعائلة الحلقاوي وسط مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

تغطية صحفية: "ارتقاء الزميل الصحفي في شبكة فلسطين بوست محمود جحجوح برفقة عدد من أفراد عائلته بعد قصف الاحتلال لمنزله شمال قطاع غزة". pic.twitter.com/Zn3X1Quh9T — القسطل الإخباري (@AlQastalps) May 16, 2024

وقالت المصادر إن مواطنا استشهد جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال، ونُقل إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي مدينة غزة، استُشهد 3 مواطنين بينهم طفل وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في شارع الصحابة بمدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ مما أسفر عن استشهاد أكثر من 35 ألفا و233 شهيدا، وإصابة 79 ألفا و141 آخرين.