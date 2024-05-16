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استشهاد الصحفي الفلسطيني محمد جحجوح وأفراد من عائلته بقصف إسرائيلي (فيديو)

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16/5/2024-|آخر تحديث: 16/5/202412:40 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

استشهد الصحفي الفلسطيني محمد جحجوح وأفراد من عائلته جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلهم فجر اليوم الخميس.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، باستشهاد الصحفي محمد جحجوح وأفراد من عائلته عقب قصف الجيش الإسرائيلي لمنزل العائلة في حي الشيخ رضوان.

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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عددا من الفلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون بقصف منزل لعائلة جحجوح في منطقة “أبو إسكندر” بحي الشيخ رضوان في مدينة غزة ومبنى في منطقة السدرة بحي الدرج شرق مدينة غزة.

شهداء جراء الغارات على غزة

واستُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، اليوم الخميس، بقصف من مدفعية الاحتلال الإسرائيلي وطيرانه لمناطق مختلفة من قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية أن عددا من الفلسطينيين استشهدوا وأصيب مواطنون آخرون بقصف الاحتلال منزلًا لعائلة الحلقاوي وسط مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وقالت المصادر إن مواطنا استشهد جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال، ونُقل إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي مدينة غزة، استُشهد 3 مواطنين بينهم طفل وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في شارع الصحابة بمدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ مما أسفر عن استشهاد أكثر من 35 ألفا و233 شهيدا، وإصابة 79 ألفا و141 آخرين.

المصدر : الجزيرة مباشر