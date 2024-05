استياء ياباني من ربط هيروشيما وناغازاكي بتسليح إسرائيل

أعربت وزيرة الخارجية اليابانية كاميكاو يوكو عن استياء بلادها من إشارة السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام إلى القنبلتين الذريتين اللتين ألقتهما الولايات المتحدة الأمريكية على مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين، خلال دعوته لمواصلة الدعم الأمريكي وتسليح إسرائيل.

وقالت الوزيرة في تصريحات صحفية إن المقارنة التي تطرق إليها السيناتور الأمريكي “غير مقبولة”.

وأضافت: “بالنظر إلى الحالة الراهنة في الشرق الأوسط، من غير المقبول على الإطلاق إثارة موضوع يضع القنبلتين الذريتين اللتين ألقيتا على هيروشيما وناغازاكي كمثال”.

ووصفت يوكو تصريحات غراهام بأنها “مؤسفة وتعارض روح الإنسانية” مشددة على ضرورة عدم تكرار مأساتي هيروشيما وناغازاكي.

وكان السيناتور الجمهوري الأمريكي قد قال في مقابلة مع إحدى القنوات الأمريكية إنه يحق لإسرائيل تسوية قطاع غزة بالأرض باستخدام سلاح نووي لإنهاء الحملة العسكرية، كما فعلت بلاده بمدينتَي هيروشيما وناغازاكي في أربعينيات القرن الماضي.

US Senator Lindsey Graham insists Israel should drop nuclear bombs on Gaza.

Over 2 million Palestinian civilians are trapped in Gaza, including 1 million children.

Graham cited the US atomic bombing of Japan, which the US government later admitted was not necessary to end WWII. pic.twitter.com/WoKCirZDaV

— Ben Norton (@BenjaminNorton) May 13, 2024