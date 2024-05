الفيفا يناقش الحرب على غزة للمرة الأولى

يناقش الاتحاد الدولي لكرة القدم غدا الجمعة خلال الكونغرس الـ74 في بانكوك، الحرب في غزّة لمرة الأولى.

وأعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الأسبوع الماضي، عن تقدمه بمشروع لكونغرس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المقبل بالعاصمة التايلاندية بانكوك، من أجل محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها بحق الرياضة الفلسطينية.

ونشر الموقع الإلكتروني للاتحاد تصريح اللواء جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني قال فيه “تم تقديم مشروع قرار لكونغرس الفيفا القادم من أجل محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها بحق الرياضة الفلسطينية، وخاصة خلال العدوان المستمر على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.

وأشار الرجوب إلى أن هذا المشروع “جاء بجهد حثيث من جانب اتحاد الكرة الفلسطيني مع مجموعة من الاتحادات الوطنية الشقيقة والصديقة”.

وقال إن مشروع القرار يتضمن نقطتين: الأولى، العمل على توفير الظروف الإيجابية للاتحاد للعمل على تطوير الرياضة ونشرها في كل أراضي دولة فلسطين، وضمان حقها في النشر والتطوير وفق القوانين والأنظمة ولوائح الفيفا.

AFC President reaffirms unwavering support to 🇵🇸 Palestine FA at the #AFCCongress2024!

READ: https://t.co/dlMYZNZWLE

