جندي إسرائيلي يعترف: دمرنا منازل في غزة دون أسباب (فيديو)

نشر جندي إسرائيلي تسجيلات مصورة لما قال إنه عمليات لهدم منازل في قطاع غزة من دون أسباب سوى الرغبة في الهدم.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للرقيب في جيش الاحتلال الإسرائيلي هيزي جلبوع، من سلاح الهندسة القتالية، تعود إلى شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

Cc: ICJ…

“when there is nothing, we complete the demolition and flatten everything ⚔️”

Israeli master sergeant Hezi Gilboa from the combat engineering corps admits back in November that he destroys Gazan houses for no reason and posted a video about such actions.

He writes… pic.twitter.com/3wLBZOpWI2

— Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) May 16, 2024