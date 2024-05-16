كتائب شهداء الأقصى تشتبك بالجيش الإسرائيلي في طوباس وقلقيلية

كشفت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري السابق لحركة فتح، أن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة مع قوات الاحتلال المقتحمة مدينة طوباس بالضفة الغربية.

وقالت في بيان “خضنا اشتباكات ضارية مع جنود العدو الصهيوني المقتحمة للمدينة في عدة محاور بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة”.

وذكرت كتائب شهداء الأقصى -قلقيلية، في بيان آخر، أن المقاومين خاضوا اشتباكات مع الجنود الإسرائيليين في مدينة قلقيلية التي تقع على مقربة من الخط الأخضر في فلسطين.

وقالت في بيان “خضنا اشتباكات ضارية مع جنود العدو الصهيوني المقتحمة للمدينة في عدة محاور بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة”.

اقتحام الضفة الغربية

واقتحمت قوات من جيش الاحتلال، عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية المحتلة وداهمت منازل فلسطينيين، ونفذت اقتحامات لعدة مدن في الضفة منها، نابلس وطولكرم وطوباس وقلقيلية (شمالا) وأريحا (شرقا) وبيت لحم (جنوبا) ورام الله والبيرة (في الوسط).

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن جيش الاحتلال اقتحم فجر اليوم الخميس، مدينة طوباس من مدخلها الشرقي، وانتشر في عدة أحياء، وداهم عدة منازل.

◾ تغطية صحفية: " اعتقال الشاب سامح عليان أحد العاملين في محلات الخليج للصرافة فرع طوباس" pic.twitter.com/PYimhMCP7Q — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 16, 2024

وقالت (وفا) إن الطواقم الطبية تعاملت مع إصابة متوسطة أخرى طفيفة، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال مدينة قلقيلية، وأشارت إلى إصابات في البطن وأخرى في الأطراف السفلية، برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات شهدتها مدينة قلقيلية.

#شاهد | الاحتلاال يدمر شركة فخر الدين للصرافة في طولكرم عقب اقتحامها الليلة الماضية pic.twitter.com/okTzl1ViQL — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 16, 2024

مداهمة محالّ للصرافة

وداهم جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، محالَّ للصرافة (تبديل العملات) في 7 مدن بالضفة الغربية، منها بيت لحم والخليل والبيرة وطوباس وجنين وطولكرم ونابلس.

وقال شهود عيان، إن قوة إسرائيلية اقتحمت مدينة البيرة قرب رام الله وداهمت محل صرافة بعد تفجير أبوابه، وسط اندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين.

وجنوبي الضفة الغربية، اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينتي بيت لحم والخليل، وداهم محلات صرافة، وأجرى تحقيقا ميدانيا مع أصحابها والعاملين فيها.

تغطية صحفية: قوات الاحتلال ترافقها جرافات تقتحم بلدة إذنا غرب الخليل قبل قليل pic.twitter.com/23Ws1eDj2o — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 16, 2024

وشمالي الضفة الغربية، اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس، وداهم محلا للصرافة واعتقل أحد العاملين فيه، كما اقتحمت القوات محلات في مدينة طولكرم، وعرابة وعجة بمحافظة جنين، وآخر في مدينة طوباس.

ومع استمرار حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة، بما فيها القدس؛ مما أدى إلى استشهاد 499 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف واعتقال نحو 8 آلاف و725.