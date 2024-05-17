“أمطرناهم بالرصاص”.. كتائب القسام تعلن قتل وإصابة جنود إسرائيليين شمال غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قتل وإصابة جنود إسرائيليين إثر استهداف ناقلة جند ومجموعة من الجنود، شرقي معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت القسام في تدوينة لها اليوم الجمعة، على منصة (تلغرام) إن مقاتليها تمكنوا من “قطع خط إمداد العدو شرق معسكر جباليا بعد أن استهدفوا فيه ناقلة جند بقذيفة (الياسين 105) وأمطروا مجموعة من جنود العدو بالرصاص برشاش من نوع (BKC) وأوقعوهم بين قتيل وجريح وأجبروا العدو على تغيير خط الإمداد لقواته المتوغلة عدة مرات”.

وأضافت في تدوينة أخرى أن مقاتليها تمكنوا من التسلل خلف خطوط القوات الإسرائيلية المتوغلة شرقي مخيم جباليا واستهدفوا دبابة (مركفاه) يعتليها أحد الجنود وناقلة جند، بقذائف الياسين 105. وتابعت “كما فجر المجاهدون عين نفق بناقلة جند أخرى بعد وصولها إلى المكان”.

وخلال اليومين الماضيين أقر جيش الاحتلال بمقتل 5 من جنوده وإصابة أكثر من 40 جنديا، مع احتدام المعارك شمال وجنوب القطاع.

وحتى الخميس، بلغ عدد الجنود الجرحى المعلن في المعارك البرية منذ 27 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 1723، حسب معطيات الجيش.

وبالنسبة للقتلى، تفيد المعطيات المعلنة بمقتل 626 ضابطا وجنديا إسرائيليا، بينهم 278 في المعارك البرية بغزة، وفق الجيش الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر بكثير لقتلاه وجرحاه.

وتواصل القوات الإسرائيلية اقتحام مخيم جباليا لليوم السادس، وشن سلسلة غارات استهدفت جميع مناطق المخيم، إضافة الى إطلاق نار كثيف من الآليات المتوغلة تجاه منازل الفلسطينيين.