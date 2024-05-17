إسبانيا تمنع السفن المحملة بأسلحة لإسرائيل من الرسو في موانئها

رفضت مدريد السماح لسفينة تحمل شحنة أسلحة متجهة إلى إسرائيل بالرسوّ في ميناء إسباني، بحسب ما أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس.

وقال وزير الخارجية الإسباني اليوم الجمعة إن بلاده لن تسمح للسفن التي تحمل أسلحة إلى إسرائيل بالرسوّ في موانئها، وذلك بعد أن رفضت إسبانيا الخميس السماح لسفينة بالرسو في ميناء قرطاجنة بجنوب شرق البلاد.

وقال الوزير للصحفيين في بروكسل “هذه هي المرة الأولى التي نقوم فيها بذلك، لأنها المرة الأولى التي نرصد فيها سفينة تحمل شحنة أسلحة إلى إسرائيل تريد أن ترسو في ميناء إسباني”.

وأضاف أنه من الآن فصاعدا “سينطبق الشيء نفسه على أي سفينة تحمل أسلحة إلى إسرائيل وترغب في الرسوّ في ميناء إسباني”.

Oriente Medio no necesita más armas, necesita más paz. Por ello trabaja el Gobierno de España: un alto el fuego inmediato y permanente, la liberación de todos los rehenes, la llegada de ayuda humanitaria. Por una paz definitiva mediante la solución de dos Estados.@LaHoraTVE pic.twitter.com/IIJ4t88HaL — José Manuel Albares (@jmalbares) May 17, 2024

وقال “سترفض وزارة الخارجية بشكل منهجي عمليات الرسوّ هذه لسبب واضح، الشرق الأوسط لا يحتاج إلى مزيد من الأسلحة، بل يحتاج إلى مزيد من السلام”.

وأكد ألباريس أن السفينة كانت أول سفينة تُمنع من الرسوّ في ميناء إسباني، مشيرا إلى أن الرفض يتسق مع قرار الحكومة بعدم منح تراخيص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول لأن إسبانيا لا تريد المساهمة في الحرب.

إسبانيا ترفض رسوّ السفينة

وكان وزير الخارجية الإسباني قد قال أمس الخميس إن بلاده رفضت السماح لسفينة تحمل أسلحة متجهة إلى إسرائيل بالرسوّ في ميناء قرطاجنة بجنوب شرق البلاد.

وأكد ألباريس التقارير التي تفيد بأن السفينة “ماريان دانيكا” تحمل شحنة أسلحة إلى إسرائيل وطلبت الإذن بالتوقف في ميناء قرطاجنة في 21 مايو/أيار.

Il ministro Esteri spagnolo José Manuel Albarez ha affermato che il suo Paese ha rifiutato il permesso ad una nave che trasportava armi a Israele di entrare nel porto di Cartagena.

José Manuel Albarez:

Lo facciamo per la prima volta perché per la prima volta abbiamo scoperto una — pietro granero (@pietrogranero) May 17, 2024

مواد متفجرة من الهند

وذكرت صحيفة الباييس الإسبانية، أن السفينة تحمل نحو 27 طنا من المواد المتفجرة من مدراس الهندية، ولم تعلق شركة “إتش فولمر آند كو” المشغلة للسفينة ماريان دانيكا على الأمر.

من جانبه، أكد وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي أمس الخميس أن إسبانيا رفضت السماح لسفينة تحمل أسلحة متجهة إلى إسرائيل بالرسوّ في ميناء قرطاجنة بجنوب شرق البلاد.

Mi conversación con @washingtonpost la semana pasada en mi viaje oficial a EE. UU. en la que hablo del trabajo de España para la paz en Gaza y en Ucrania. https://t.co/OVYJviyR1w — José Manuel Albares (@jmalbares) May 13, 2024

وكتب بوينتي على منصة إكس أن السفينة ماريان دانيكا تحمل شحنة أسلحة إلى إسرائيل وطلبت الإذن بالتوقف في ميناء قرطاجنة في 21 مايو/أيار.

وتعد إسبانيا التي أوقفت مبيعات الأسلحة لإسرائيل في وقت سابق، من الأصوات الأوروبية الأكثر انتقادا للهجوم الإسرائيلي على غزة.