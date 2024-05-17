الجيش الأمريكي يعلن تحرك أول شاحنة مساعدات عبر الرصيف العائم إلى غزة

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تحرك أولى شاحنات المساعدات الإنسانية عبر الرصيف العائم إلى داخل قطاع غزة.

وأوضحت سنتكوم في بيان، اليوم الجمعة، أن العملية تأتي ضمن “جهد مستمر متعدد الجنسيات لتقديم مساعدات إضافية للمدنيين الفلسطينيين في غزة عبر الممر البحري ذي الطبيعة الإنسانية المحضة، الذي يشمل مساعدات تبرع بها عدد من الدول والمنظمات الإنسانية”.

ويعاني الفلسطينيون من شحّ شديد في جميع المواد الأساسية؛ مما تسبب في مجاعة وظروف كارثية جراء الحرب التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة وتدعمها واشنطن عسكريا وسياسيا ومخابراتيا.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين عسكريين أمريكيين، توقعهم عبور نحو 150 شاحنة مساعدات يوميا عبر الرصيف العائم إلى قطاع غزة. إلا أن عاملين في المجال الإنساني يقولون إن المساعدات القادمة عن طريق البحر لن تكون كافية للتخفيف من المعاناة الإنسانية الشديدة في غزة، وإن الطريقة الأكثر فعالية هي إيصالها من المعابر البرية.

وتأتي المساعدات بعد نحو شهرين من إصدار الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمرا ببناء رصيف عائم كبير على بعد عدة أميال قبالة ساحل غزة ليكون منصة انطلاق لعمليات تسليم المساعدات.

وجراء الحرب والقيود الإسرائيلية يعاني سكان غزة مجاعة شديدة، ولا سيما في محافظتي غزة والشمال، في ظل شحّ شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود بسبب الحصار.