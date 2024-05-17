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النمسا.. مؤيدون لفلسطين يحتجون على مشاركة باحثين إسرائيليين في مؤتمر طبي (فيديو)

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17/5/2024

رشق مؤيدون لفلسطين مدخل المعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية (IIASA) بالطلاء الأحمر في العاصمة النمساوية فيينا، أمس الخميس، احتجاجا على ما قالوا إنه مشاركة باحثين إسرائيليين في أحد المؤتمرات الطبية، بهدف تعزيز العلاقات بين المعاهد في النمسا وإسرائيل.

وقام المحتجون الناشطون في مبادرة “ليس باسمنا فيينا” بإغلاق مدخل المعهد النمساوي بعد رشقه بالطلاء الأحمر، تعبيرًا عن الدماء الفلسطينية التي تسفك في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الحرب القائمة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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وقال الناشطون الغاضبون إن الناس يموتون في غزة من العطش في غزة بعد أن وصل نقص المياه هناك إلى أبعاد كارثية، ما اضطر الأطفال وأسرهم إلى شرب المياه الملوثة من أجل البقاء، مؤكدين على أن الحديث في لاكسينبورغ عن تعزيز العلاقات مع إسرائيل يتجاهل قول كلمة واحد عن الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين، بما في ذلك ما يتعلق بمصادر المياه”.

في السياق، قامت الشرطة النمساوية باعتقال أحد المتظاهرين وسط هتافات داعية للحرية لفلسطين.

ولوقف الإبادة الجماعية في ظل الحرب التي أدت حتى الآن لاستشهاد أكثر من 35 ألف فلسطيني، وجرج عشرات الآلاف، معظمهم من الأطفال والنساء والمدنيين، فضلا عن تدمير البنى التحتية في عموم محافظات ومدن قطاع غزة، فضلًا عن المجاعة الكارثية التي تسبب بيها الحصار الإسرائيلي الخانق، بحسب منظمات أممية وإنسانية.

المصدر : الجزيرة مباشر