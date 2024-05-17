بعد ساعات من لوم بايدن في مجلس النواب.. وصول الشحنة الأولى من الأسلحة التي جمدتها واشنطن إلى إسرائيل

أكدت هيئة البث الإسرائيلية، وصول الشحنة الأولى من الذخيرة التي جمدتها الإدارة الأمريكية لإسرائيل. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن قد جمدت في وقت سابق وصول تلك الأسلحة، بسبب عملية جيش الاحتلال في شرق رفح.

وتحتوي الشحنة وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال على ذخيرة دبابات ومركبات تكتيكية وقذائف هاون.

למרות האזהרות האמריקניות על הקפאת משלוחי כלי הנשק – משלוח ראשון של חימושים נחת בישראל. הפרסום של @ItayBlumental#חדשותהערב pic.twitter.com/xT9t8Lx6FA — כאן חדשות (@kann_news) May 16, 2024

وأقر مجلس النواب الأمريكي بقيادة الجمهوريين أمس الخميس، مشروع قانون يجبر الرئيس جو بايدن على إرسال شحنات أسلحة إلى إسرائيل، كما سعى لتوجيه لوم إلى الرئيس الديمقراطي بسبب تأخيره إرسال شحنات قنابل، للضغط على تل أبيب لبذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين خلال حربها في غزة.

وتمت الموافقة على مشروع القانون المسمى “قانون دعم المساعدة الأمنية لإسرائيل” بأغلبية 224 صوتا مقابل اعتراض 187 خلال تصويت أجري على أساس حزبي إلى حد كبير، وانضم 16 ديمقراطيا إلى معظم الجمهوريين في التصويت بنعم، في حين انضم 3 جمهوريين إلى معظم الديمقراطيين في معارضة الإجراء.

ويقترح مشروع القانون أن تقوم الولايات المتحدة بتسليم الأسلحة على وجه السرعة لإسرائيل، ولا سيما القنابل ذات الحمولة العالية التي تمت الموافقة عليها ثم عُلِّق شحنها بسبب مخاوف بشأن استخدامها في هجوم بري إسرائيلي شامل على رفح جنوبي قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليون شخص.

وفي الأسبوع الماضي، هدد بايدن إسرائيل بأن الهجوم الإسرائيلي على المدينة المكتظة بالنازحين من أجزاء أخرى من قطاع غزة، قد تكون له عواقب على شحنات الأسلحة الأمريكية.

وسعى البيت الأبيض في وقت لاحق إلى توضيح أن الحكومة الأمريكية لن تتخلى عن إسرائيل وأن هذه الشحنة الوحيدة فقط قد توقفت مؤقتا.

وقال مستشار بايدن الأمني جيك سوليفان يوم الاثنين، إن واشنطن ستواصل تقديم المساعدة العسكرية لإسرائيل.

ويشنّ الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا مدمّرة على قطاع غزة بدعم أمريكي خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.