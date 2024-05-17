جيش الاحتلال يعلن العثور على جثث 3 أسرى في رفح ومقتل جندي شمالي غزة

ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، استعادة 3 جثث لمواطنين كانت محتجزة في قطاع غزة منذ هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي، إن الجيش استعاد 3 جثث تعود لإسرائيليين قتلوا خلال هجوم 7 أكتوبر، في إشارة إلى الهجوم المباغت الذي شنته فصائل فلسطينية على مستوطنات محاذية لغزة.

ولفت إلى تنفيذ ذلك “عبر جهد استخباري مع جهاز الأمن العام (الشاباك)”، دون الكشف عن تفاصيل أخرى بهذا الخصوص.

وادعى هاغاري، أن الجثث الثلاث تعود لمواطنين “فروا أحياء” من حفل بإحدى المستوطنات المحاذية لغزة إبان هجمات 7 أكتوبر، “لكنهم قتلوا لاحقا (بعد فرارهم) على أيدي مسلحي حماس”، وفق تعبيره.

فيما أكد متحدث الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، أن الجثث الثلاث التي تمت استعادتها من غزة كانت لأسرى قتلوا في هجمات 7 أكتوبر.

وقال أدرعي، في بيان عبر منصة إكس، إن الجثث تعود لكل من “يتسحاق غلرانتر، وشاني لوك، وعميت بوسكيلا”.

ولفت إلى أنه “تم التعرف على هوياتهم عبر الطب الشرعي، وتم إبلاغ عائلاتهم بالأمر”.

تعليق نتنياهو

ومن جانبه قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان مقتضب “القلب ينفطر بسبب الفقدان الكبير. قرينتي سارة وأنا نحزن مع عائلاتهم وقلوبنا جميعا معهم في حزنهم العميق. سنعيد جميع المخطوفين”.

واعتبر منتدى عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيان أن استعادة الجثامين هي بمثابة تذكير “مؤلم” و”قاس” بوجوب “إعادة إخواننا وأخواتنا من الأسر”.

مقتل جندي إسرائيلي

وفي سياق متصل أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة بمقتل جندي من لواء المظليين خلال المعارك في شمال قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان مقتضب، إن الرقيب بن أفيشاي (20 عاما) قُتل في معارك شمال غزة.

وأضاف أن أفيشاي “من سكان مدينة نهاريا (شمال إسرائيل)، وكان يخدم (قبل مقتله) في سرية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابعة للواء المظليين”.

وبذلك يرتفع العدد المعلن لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى 628، بينهم 280 قتلوا منذ بدء العملية البرية في الـ27 من الشهر ذاته.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 35 ألف شهيد من الفلسطينيين، ونحو 79 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.