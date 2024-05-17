سرايا القدس تستهدف تجمعًا لجنود إسرائيليين بقذيفة “تي بي جي” مضادة للأفراد

نشرت سرايا القدس مقطع فيديو، يبيّن عملية نفذها مقاومون، وكتبت تعليقا مصاحبا “مشاهد من حمم الهاون التي دكت بها سرايا القدس جنود وآليات العدو المتوغلة شرق رفح ضمن معركة طوفان الأقصى”.

وأظهر مقطع الفيديو شباب المقاومة وهم يقومون بتجهيز القذائف ووضعها على المدافع ومن ثم إطلاقها على الأهداف، وذلك ضمن التصدي المستمر لتوغل الجيش الإسرائيلي.

التصدي للتقدم في جباليا

وكشفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن مجاهديها، استهدفوا تجمعًا لجنود إسرائيليين بقذيفة “تي بي جي” مضادة للأفراد في محور التقدم شرق مخيم جباليا بشمال قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس في بيان اليوم الجمعة “قصفنا بوابل من قذائف الهاون النظامي “عيار 60″ تجمعا لآليات العدو وقوة صهيونية راجلة قرب معمل الدغل على جبل الكاشف شرق مدينة جباليا”.

استهداف جرافة

وأمس الخميس، نشرت سرايا القدس، صورا قالت إنها لاستهداف جرافة إسرائيلية من نوع دي9 (D9) في حي الزيتون جنوب غرب مدينة غزة ضمن معركة طوفان الأقصى.

وقالت في بيان عبر قناتها على تلغرام “سرايا القدس تعرض مشاهد من استهداف جرافة صهيونية من نوع D9 في حي الزيتون جنوب غرب مدينة غزة”.

وكانت سرايا القدس قد نشرت في وقت سابق مقطع فيديو لاستهداف آلية إسرائيلية وقصف جنود الاحتلال خلال المعارك الضارية التي خاضتها في محاور التقدم بحي الزيتون جنوب غزة.

عمليات ضد الجنود والآليات

ونفّذت سرايا القدس، يوم الأربعاء سلسلة عمليات ضد الجنود والآليات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة، وضمن سلسلة من المقاطع المصورة، نشرت مقطعًا من استهداف مقاتليها دبابة ميركافا إسرائيلية شرقي معسكر جباليا.

وفي جباليا، نشرت السرايا مشاهد لعملية قنص قناص إسرائيلي بأحد المباني شرقي المخيم، وأعلنت أنها قصف بوابل من قذائف الهاون النظامي “عيار 60” تجمعًا لآليات العدو على جبل الكاشف شرق مدينة جباليا.

كما أعلنت تنفيذ عملية مشتركة مع ألوية الناصر صلاح الدين، استهدفت قوة خاصة متحصنة في منزل بمعسكر جباليا بصاروخ من طراز 107، وقالت إن أفرادها وقعوا بين قتيل وجريح.