سموتريتش يهدد بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا وفرض رسوم 100% على الواردات

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مساء الخميس، إن إسرائيل ستلغي اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا وستفرض أيضا رسوما بنسبة 100% على الواردات الأخرى من تركيا ردا على قرار الرئيس رجب طيب أردوغان وقف الصادرات إلى إسرائيل.

وكتب سموتريتش في بيان على منصة إكس أن “زيادة الرسوم الجمركية على الواردات التركية هي الرد الإسرائيلي المناسب على أردوغان الذي يقف في طليعة المدافعين عن حماس”.

وقال إن إعلان الرئيس التركي “وقف الواردات إلى إسرائيل يمثل إعلانا لمقاطعة اقتصادية وانتهاكا خطيرا لاتفاقيات التجارة الدولية التي التزمت بها تركيا”.

وأضاف سموتريتش أنه “إذا انتخب المواطنون الأتراك في نهاية ولاية أردوغان زعيما متزنا وليس كارها لإسرائيل، فمن الممكن العودة إلى الطريق التجاري مع تركيا”.

وأشار إلى أنه سيتم عرض الخطة على مجلس الوزراء من أجل الموافقة عليها.

100% מכס על ייבוא מטורקיה עד תום כהונת ארדואן. העלאת המכס על הייבוא מטורקיה היא תשובה ציונית הולמת לארדואן. נשיא טורקיה ארדואן עומד בחזית ההגנה על מפלצות חמאס דעאש שביצעו את הטבח הנורא בשביעי באוקטובר ובהצהרותיו הפומביות מערער על זכותה של ישראל להגנה עצמית. הודעתו על עצירת… pic.twitter.com/AzjQKSu3bc — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) May 16, 2024

وبموجب خطة سموتريتش، سيتم إلغاء جميع الرسوم الجمركية المخفضة المطبقة على البضائع المستوردة من تركيا إلى إسرائيل بموجب اتفاقية التجارة الحرة. كما سيتم فرض رسوم على أي منتج مستورد من تركيا إلى إسرائيل بنسبة 100% من قيمة البضاعة بالإضافة إلى نسبة الرسوم الحالية.

وجاء في البيان إن وزارات المالية والاقتصاد والخارجية ستتخذ أيضا خطوات لتعزيز التصنيع في إسرائيل مع تنويع مصادر الاستيراد لتقليص الاعتماد على تركيا.

وأعلنت تركيا، مطلع شهر مايو/أيار الجاري، وقف كافة التعاملات التجارية مع إسرائيل “بشكل صارم وحاسم إلى أن تسمح الحكومة الإسرائيلية بتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع”.