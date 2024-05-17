كتائب الشهيد أبو علي مصطفى تنشر قصف موقع “إسناد صوفا” الإسرائيلي (فيديو)

نشرت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري لحركة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مشاهد مصورة وموثقة بتاريخ الـ15 من شهر مايو/أيار الحالي، ووصفتها بأنها جانب من استهداف الكتائب لموقع “إسناد صوفا” العسكري الإسرائيلي برشقة صاروخية.

وقال الإعلام الحربي في المشاهد المنشورة، إن هذا القصف يأتي ردًّا من الحركة على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وظهر في المشهد أحد عناصر المقاومة من الحركة الفلسطينية، وهو يركب مفجرات الصواريخ ويعمل على توجيهها وضبطها قبل أن يتم إطلاقها، نحو الموقع الإسرائيلي بالترافق مع عبارة “الوطن أو الموت”.

ويأتي هذا مع تواصل عمليات المقاومة من مختلف الفصائل الفلسطينية، ولا سيما في قطاع غزة الذي يعاني حربًا طاحنة منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ مما أدى إلى سقوط نحو 35 ألف شهيد وعشرات الآلاف من الجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء والمدنيين، إضافة إلى تدمير البنى التحتية في عموم محافظات ومدن القطاع، فضلا عن تسبب الحصار الإسرائيلي في مجاعة كارثية، بحسب منظمات أممية ودولية.