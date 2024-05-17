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وزير الداخلية الفرنسي: الشرطة قتلت مسلحا حاول إشعال النار في كنيس يهودي

مدينة روان حيث وقع الاعتداء على الكنيس اليهودي (منصات التواصل)
17/5/2024

أردت الشرطة الفرنسية رجلًا يحمل سكينًا وعصا من الحديد، كان يحاول إضرام النار في كنيس يهودي، اليوم الجمعة، في مدينة روين بشمال غرب فرنسا، وفق ما أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان ومصدر مقرب من الملف.

وكتب الوزير عبر منصة إكس “في روين، قام أفراد الشرطة الوطنية بتحييد شخص مسلّح في وقت مبكر هذا الصباح، كان يرغب بشكل واضح في إضرام النار في كنيس المدينة. أهنئهم على استجابتهم وشجاعتهم”.

من جهته، أفاد مصدر مقرب من الملف لوكالة فرانس برس بأن الرجل “كان مسلّحا بسكين وعصا من الحديد، واقترب من رجال الشرطة الذين أطلقوا النار، فقُتل الشخص على الفور”.

وأوضح مصدر في الشرطة أن عناصرها “تدخلوا إثر بلاغ عن تصاعد دخان قرب الكنيس”.

ونقلت صحيفة لوباريسيان الفرنسية عن رئيس بلدية روين، نيكولا ماير روسينول، أن الرجل حاول دخول الكنيس “من خلال تسلق سلة المهملات بهدف الوصول إلى الطابق الأول”، وكان سيرمي “عنصرا حارقا داخل الكنيس، أو ما يشبه زجاجة مولوتوف”.

وأضاف رئيس البلدية أن رجال الإطفاء سيطروا على الحريق، ولم يكن هناك “ضحايا سوى الشخص المسلح”. لكن الحريق تسبب في ”أضرار كبيرة” داخل الكنيس، بحسب قوله.

وعلى صفحته في منصة إكس علق رئيس البلدية ماير روسينول قائلا “من خلال هذا الهجوم ومحاولة إطلاق النار على كنيس روين، لم تتأثر الطائفة اليهودية فقط، بل المدينة بأكملها تعاني من الكدمات والصدمة”. وقال موجهًا كلامه إلى فرنسا والمجتمع الفرنسي “إنه أمر مخيف للأمة بأكملها”.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية + مواقع فرنسية