الفيفا يسعى لمشورة قانونية بشأن تعليق عضوية إسرائيل ويحدد موعد اتخاذ القرار

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو، إنه سيسعى للحصول على مشورة قانونية مستقلة للنظر في طلب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بتعليق عضوية إسرائيل في الفيفا.

جاء ذلك في كلمة اليوم الجمعة، خلال اجتماع الجمعية العامة الـ74 للاتحاد الدولي لكرة القدم الذي عُقد في العاصمة التايلندية بانكوك.

وتقدم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بدعم من نظيره الآسيوي بطلب إلى الفيفا لمنع مشاركة إسرائيل في مباريات كرة القدم الدولية، خلال المؤتمر نفسه.

ورفض إنفانتينو دعوة إلى التصويت في الجمعية العمومية للفيفا على طلب فلسطين، معتبرا أن القضية يجب أن تُبحث من قبل مجلس الفيفا، الذي يعتبر هيئة صنع القرار.

وقال إن الاتحاد الدولي سيقوم على الفور بتعيين خبير قانوني مستقل لتقييم الطلبات الثلاثة التي قدمها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم والتأكد من تطبيق قوانين ولوائح الفيفا بشكل صحيح.

وأضاف “نظرا لخطورة الوضع، سيعقد مجلس الفيفا اجتماعا استثنائيا حتى 20 يوليو/تموز لمراجعة نتائج التقييم واتخاذ القرارات المناسبة”.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب، في كلمة أمام المؤتمر، إن إسرائيل انتهكت قواعد الفيفا، مطالبا بتعليق عضويتها على الفور.

وأضاف “اليوم أقف أمامكم مرة أخرى للتصدي للانتهاكات الممنهجة لقوانين وأنظمة الفيفا، التي تعرض لها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على مدار سنوات عديدة”.

وأشار الرجوب إلى أنه تحدث مرارا عن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين، بما في ذلك ضم الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم لأندية المستوطنات غير القانونية باللعب ضمن الدوري.

وقال إن “هذه المستوطنات مقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة”، مشيرا إلى أن إدراج أندية كرة القدم الإسرائيلية في المستوطنات غير القانونية الواقعة في الأرض الفلسطينية المحتلة يشكل انتهاكا لقوانين الفيفا.

