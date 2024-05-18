رقاقة بطاطا “حارة جدا” تقتل مراهقا خلال مشاركته في تحدٍّ مثير للجدل

سحبت الشركة المصنعة لهذه الرقائق المنتج من الأسواق بعد وفاته

أظهر تشريح لجثة مراهق أمريكي عمره 14 عامًا أنه توفي جراء تناوله رقاقة بطاطا حارة جدًّا في إطار تحدٍّ مثير للجدل كان يشارك فيه.

وأصيب هاريس وولوبا المقيم في ماساتشوستس شمال شرقي البلاد، بـ”سكتة قلبية جراء تناول مادة غذائية تحتوي على كمية كبيرة من مادة الكابسيسين” بحسب تقرير التشريح.

Earlier this month schoolboy Harris Wolobah sadly lost his life after eating the spiciest chip in the world. The One Chip Challenge emerged as a social media trend back in 2016, following the release of Paqui's Carolina Reaper chip, renowned as one of the world's spiciest chili… pic.twitter.com/pjAG1CvxMu — Morbid Knowledge (@Morbidful) September 8, 2023

“تحدي رقاقة البطاطا الواحدة”

والكابسيسين هو عنصر نشط في الفلفل الحار يسبب إحساسًا حارقًا لمَن يتناوله.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المراهق توفي في الأول من سبتمبر/أيلول العام الماضي 2023، بعد تجربة “تحدي رقاقة البطاطا الواحدة”.

A sad story in Massachusetts, as 14-year-old Harris Wolobah died after eating a spicy tortilla chip called the “One Chip Challenge.” Now his grieving parents want the chip taken off the market. pic.twitter.com/XSMUSvqYUN — Jack-of-all-trades (@Upliftingvision) February 12, 2024

وتحدي رقاقة البطاطا الواحدة، هو تحدٍّ مثير للجدل يتمثل في تناول هذه الشريحة التي تحتوي على كمية كبيرة من التوابل من دون شرب الماء لأطول فترة ممكنة.

ويحتوي المنتج المعني على فلفل “كارولاينا ريبر”، وهو أقوى نوع من الفلفل في العالم بحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

Harris Wolobah, a 10th grader from the city of Worcester, died on Sept. 1, 2023, after eating the Paqui chip as part of the manufacturer’s “One Chip Challenge.” https://t.co/co9RhbbDx1 — TribLIVE.com (@TribLIVE) May 17, 2024

“نعش.. وجمجمة”

وتُباع رقاقة البطاطا داخل كيس موضوع في علبة على شكل نعش مزيّن بجمجمة، وقد سحبت الشركة المصنعة لهذه الرقائق المنتج من الأسواق بعد وفاة هاريس.

وأوضح تقرير تشريح الجثة أن الشاب كان يعاني مرضًا في القلب والأوعية الدموية؛ مما قد يكون عاملًا في وفاته.

وتطرّقت وسائل إعلام محلية إلى حالات لمراهقين آخرين مرضوا أو دخلوا المستشفى بعد تناول هذه الرقائق، وتحديدًا في كاليفورنيا ومينيسوتا.