رقاقة بطاطا “حارة جدا” تقتل مراهقا خلال مشاركته في تحدٍّ مثير للجدل

أظهر تشريح لجثة مراهق أمريكي عمره 14 عامًا أنه توفي جراء تناوله رقاقة بطاطا حارة جدًّا في إطار تحدٍّ مثير للجدل كان يشارك فيه.

وأصيب هاريس وولوبا المقيم في ماساتشوستس شمال شرقي البلاد، بـ”سكتة قلبية جراء تناول مادة غذائية تحتوي على كمية كبيرة من مادة الكابسيسين” بحسب تقرير التشريح.

Earlier this month schoolboy Harris Wolobah sadly lost his life after eating the spiciest chip in the world.

The One Chip Challenge emerged as a social media trend back in 2016, following the release of Paqui's Carolina Reaper chip, renowned as one of the world's spiciest chili… pic.twitter.com/pjAG1CvxMu

