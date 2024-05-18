غانتس يمهل نتنياهو حتى 8 يونيو والأخير يرد (فيديو)

قال الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مدعو لإعادة النظر في سياسته الحالية، لتلافي مزيد من الفرقة بين الإسرائيليين.

وأضاف غانتس، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أنه “أمام بنيامين نتنياهو حتى 8 من يونيو/حزيران لوضع استراتيجية شاملة للانتصار في الحرب وتقويض حكم حماس”، مضيفا “إذا واصل نتنياهو المضي قدما في طريقه الحالي وانتهاج السياسية نفسها فسوف نتوجه إلى الشعب وإجراء انتخابات”.

وتابع غانتس موجها خطابه إلى نتنياهو “أنت زعيم على مدى سنوات، وتعرف ما عليك فعله. عليك أن تتخذ القرار الصائب والوطني اليوم، فشعب إسرائيل كله يتطلع إليك”.

وشدد غانتس على أنه يريد من حكومة الحرب وضع خطة متكاملة للخروج من الأزمة، مؤكدا أن من يتحكمون في دولة إسرائيل “يتصرفون حاليا بجبن، وجزء من السياسيين يفكرون فقط بأنفسهم”.

وتابع قائلا إن هناك أقلية صغيرة من السياسيين “سيطرت على قيادة دولة إسرائيل وتقودها إلى المجهول”.

ورأى الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية أن القيادة السياسية ملزمة بأن ترى الصورة الأوسع وتحدد المخاطر وتبلور استراتيجية قومية حديثة.

وقال غانتس “هناك حاجة إلى تغيير استراتيجي فوري واتخاذ قرارات حقيقية، ولن نترك الأمور على حالها”.

وعلى الصعيد الميداني، قال غانتس إن إسرائيل لا يمكنها أن تنتصر في الحرب إلا إذا كانت لديها بوصلة استراتيجية واضحة.

وأضاف “سنطارد حماس وكل أعدائنا في كل مكان وزمان”.

نتنياهو يرد

من جهته، رد نتنياهو قائلا “شروط غانتس تعني نهاية الحرب وهزيمة إسرائيل، وإطلاق سراح معظم الأسرى وترك حماس متماسكة، وإقامة دولة فلسطينية”.

وأضاف “موقفي واضح، ومصمم على القضاء على كتائب حماس”.

وعلى الصعيد السياسي، أكد نتنياهو أنه يعارض إدخال السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، مضيفا أن “إقامة دولة فلسطينية ستكون حتما دولة إرهاب”، على حد قوله.