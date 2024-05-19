الصور الأخيرة للرئيس الإيراني داخل المروحية قبيل تعرضها لحادث (فيديو)

نشرت وكالة “إرنا” مقطعًا مصورًا للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي داخل المروحية التي كان يستقلها قبيل تعرضها لـ”حادث” شمال غربي البلاد، في وقت سابق اليوم الأحد.

وظهر الرئيس الإيراني في المقطع، وهو يستمع لشرح المسؤولين فيما كانت المروحية تحلق في الجو.

كما أظهرت صور أخرى لقاء الرئيس الإيراني بنظيره الأذري إلهام علييف، صباح الأحد.

وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي تعرض الطائرة التي كان يستقلها رئيسي وعدد من المسؤولين، بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، لـ”حادث” خلال الهبوط.