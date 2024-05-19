شاهد: صور ومواصفات المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني

نشرت وكالة فارس الإيرانية الرسمية، اليوم الأحد، صورا قالت إنها للطائرة المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في محافظة أذربيجان الشرقية قبل تعرضها لحادث.

وتضمنت الصور لقطات متفرقة للمروحية وهي تحلق في أجواء مناخية عادية قبل أن تدخل إلى منطقة أخرى أجواؤها ملبدة بالغيوم.

ونشرت وكالة إرنا مواصفات المروحية التي تقل الرئيس، وهي:

الاسم: بيل 212 \ Bell 212.

بلد الصنع: الولايات المتحدة الأمريكية.

الحد الأقصى لوزن الإقلاع: 5 طن.

المدى التشغيلي: 440 كم.

أقصى ارتفاع للطيران: 5300 متر.

السعة: 6 ركاب + 2 طاقم.

محركان.

وصرح وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، أن المروحية التي تقل رئيس بلاده، اضطرت لتنفيذ هبوط اضطراري بسبب سوء الأحوال الجوية وأن فرق الإنقاذ لم تصل إلى المنطقة بعد.

وأضاف في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني أن الهبوط الاضطراري لمروحية رئيسي حدث خلال عودة الأخير من المشاركة مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في افتتاح سد على حدود البلدين.

المسؤول الإيراني أوضح أيضا أن سبب الهبوط الاضطراري لمروحية رئيسي يعود إلى “سوء الأحوال الجوية”.

وتشير المعلومات إلى أن وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وإمام جمعة تبريز آية الله هاشم كانا على متن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني.

في الأثناء، دعت وكالة فارس الإيرانية الإيرانيين للدعاء لرئيسي.

يذكر أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي البالغ من العمر 63 عاما تولى الرئاسة منذ يونيو/حزيران 2021.