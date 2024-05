غوغل تطور نموذج ذكاء اصطناعي للتنبؤ ببنية جميع جزيئات الحياة وتفاعلاتها

أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي “ديب مايند”، التابعة لعملاقة التكنولوجيا الأمريكية “غوغل”، تطوير نمط جديد من نماذج الذكاء الاصطناعي للأبحاث الطبية يستطيع التنبؤ ببنية كل جزيئات الحياة وتفاعلاتها.

ووفق “غوغل ديب مايند” (Google DeepMind) المملوكة لمجموعة “ألفابت”، فإن النموذج الجديد “ألفا فولد 3” (Alpha Fold 3) يصل إلى ما هو أبعد من مجرد حساب البروتينات الموجودة في أي جزيء، لكي يقدم تنبؤات دقيقة بتفاعلات البروتينات مع غيرها من المكونات الحية في الخلية البشرية.

وشاركت شركة “أيزومورفيك لابس”، التابعة لشركة “ديب مايند” في لندن والمتخصصة في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في أبحاث الدواء، في تطوير النموذج الجديد.

— Brian Krassenstein (@krassenstein) May 8, 2024