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غوغل تطور نموذج ذكاء اصطناعي للتنبؤ ببنية جميع جزيئات الحياة وتفاعلاتها

يقدم تنبؤات دقيقة بتفاعلات البروتينات مع المكونات الحية في الخلية البشرية

النموذج الجديد يقدم تنبؤات دقيقة بتفاعلات البروتينات مع غيرها من المكونات الحية في الخلية البشرية (غوغل)
19/5/2024-|آخر تحديث: 19/5/202412:47 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي “ديب مايند”، التابعة لعملاقة التكنولوجيا الأمريكية “غوغل”، تطوير نمط جديد من نماذج الذكاء الاصطناعي للأبحاث الطبية يستطيع التنبؤ ببنية كل جزيئات الحياة وتفاعلاتها.

أبعد من مجرد حساب

ووفق “غوغل ديب مايند” (Google DeepMind) المملوكة لمجموعة “ألفابت”، فإن النموذج الجديد “ألفا فولد 3” (Alpha Fold 3) يصل إلى ما هو أبعد من مجرد حساب البروتينات الموجودة في أي جزيء، لكي يقدم تنبؤات دقيقة بتفاعلات البروتينات مع غيرها من المكونات الحية في الخلية البشرية.

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وشاركت شركة “أيزومورفيك لابس”، التابعة لشركة “ديب مايند” في لندن والمتخصصة في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في أبحاث الدواء، في تطوير النموذج الجديد.

 

شكل كل بروتين ووظيفته

يشار إلى أن “ديب مايند” طورت في السابق نموذج الذكاء الاصطناعي “ألفا فولد 2” الذي يستطيع تكوين شكل ثلاثي الأبعاد للبروتين.

ويعتقد الباحثون أنه يمكن فهم هذه العمليات البيولوجية في الجسم أو الأمراض بصورة أفضل إذا تمت معرفة شكل كل بروتين ووظيفته.

نموذج تنبؤ

وفي عام 2020، حققت شركة “ديب مايند” اختراقًا رئيسيًّا في التنبؤ بهيكل البروتينات. ومنذ ذلك الحين يستخدم ملايين الباحثين نموذج الذكاء الاصطناعي “ألفاديب 2” لتحقيق اكتشافات في مجالات مثل لقاحات الملاريا وعلاج السرطان وتصميم الإنزيمات.

وعرضت “ديب مايند” نموذجها الجديد “ألفا فولد 3” في مقال نشرته مجلة “نيتشر” العلمية المرموقة، كنموذج يستطيع التنبؤ بهيكل كل الجزيئات في الحياة وتفاعلاتها بدرجة دقة غير مسبوقة.

دقة مضاعَفة

وقالت الشركة في المقال “بالنسبة لتفاعلات البروتينات مع الجزيئات الأخرى، نرى تحسنًا بنسبة 50% مقارنة بنماذج التنبؤ الحالية. وبالنسبة لبعض أنواع التفاعلات الأكثر أهمية، ضاعفنا درجة دقة التنبؤ”.

كما أعلنت “غوغل ديب مايند” عما سمّته “خادم ألفا فولد”، وهو أداة تكنولوجية تتيح للباحثين في المؤسسات غير التجارية الاستفادة من إمكانيات “ألفا فولد 3” في أبحاثهم مجانًا.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر + غوغل