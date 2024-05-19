فرنسا تطلق عملية أمنية كبيرة في “كاليدونيا الجديدة”.. إليك التفاصيل

أعلنت فرنسا، اليوم، بدء عملية أمنية كبيرة في كاليدونيا الجديدة، بمشاركة المئات من أفراد الدرك، لتأمين طريق رئيسي يربط بين العاصمة نوميا ومطارها الدولي.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان على منصة إكس “يجري في هذه الأثناء إطلاق عملية كبيرة تضم أكثر من 600 من رجال الدرك في كاليدونيا الجديدة، تهدف إلى استعادة السيطرة الكاملة على الطريق الرئيسي البالغ طوله 60 كيلومترًا بين نوميا والمطار”.

Nouvelle-Calédonie : l’opération de dégagement de la grande route lancée hier a été un succès : 76 barrages détruits. Grâce aux 700 forces de l’ordre supplémentaires arrivées et aux 350 qui arriveront aujourd’hui, dont de nombreux militaires du GIGN et policiers du RAID, les… — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) May 19, 2024

وفي سياق متصل، أكد لوي لو فران، المفوض السامي للجمهورية الفرنسية في كاليدونيا الجديدة، في بيان صباح اليوم، أن الليلة الماضية كانت “أكثر هدوءًا”، وأن السلطات الفرنسية تتحرك لضبط الوضع الأمني. وأضاف “تم توقيف ما مجموعه 230 مثيرًا للشغب” في زهاء أسبوع.

من جهته، قال فيليب بليز، نائب رئيس المحافظة الجنوبية في كاليدونيا الجديدة، في تصريحات “الواقع هو أن ثمة مناطق يغيب فيها القانون، تسيطر عليها عصابات مسلحة”، مضيفًا “في هذه الأماكن، يقومون بتدمير كل شيء”.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن، الأسبوع الماضي، حالة الطوارئ في كاليدونيا الجديدة، بسبب تصاعد أعمال شغب جراء مشروع تعديل دستوري أقره النواب، ويرفضه دعاة الاستقلال، ودعت الأحزاب الرئيسية في كاليدونيا الجديدة السكان إلى الهدوء والتعقل، وتجنب السقوط في دوامة العنف الذي سيضر بمصالح البلاد.

وضمت فرنسا جزيرة كاليدونيا الجديدة الواقعة جنوبي المحيط الهادئ عام 1853، وهي واحدة من 13 مستعمرة فرنسية وراء البحار في جميع أنحاء العالم.