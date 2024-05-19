قيادي بالجهاد الإسلامي: اليوم التالي في غزة سيكون فلسطينيا والمقاومة في قلبه (فيديو)

قال رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، إن اليوم التالي للحرب في قطاع غزة “موضوع فلسطيني داخلي، وستكون المقاومة في قلب هذا الموضوع، وليست فرضا من نتنياهو الفاشل أو من الإدارة الأمريكية”.

وأضاف الهندي، في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليس لها مضمون حقيقي على الأرض.

وردّا على تصريحات الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس الذي اقترح ائتلافا مكونا من دول عربية وأغرى غربية لتسيير غزة بعد الحرب، أكد الهندي أن “هذا طرح طوباوي لا يمكن تحقيقه”.

وقال “العرب أجمعوا في قمتهم الأخيرة على أنهم مع تأسيس دولة فلسطينية في حدود 1967، وأنهم لن يتدخلوا في قطاع غزة طالما الحرب مستمرة”، مضيفا “الدول الغربية لا يمكنها التدخل، والمقاومة تقوم بعملياتها النوعية ضد جيش الاحتلال”.

وكشف القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أن المفاوضات غير المباشرة بين المقاومة والإسرائيليين عبر الوسطاء القطريين والأمريكيين ما زالت مستمرة، لكن من السابق لأوانه الحديث عن اختراقات نوعية تصب في مسألة وقف إطلاق النار والبحث في صفقة تبادل الأسرى.

وقال إن أداء المقاومة الميداني هو الذي أسهم في تأجيج حالات التصدع بين قادة حكومة الحرب الإسرائيلية.

وأضاف “بعد 8 أشهر من المواجهات العسكرية القوية، وبعد دخول جيش الاحتلال لرفح وتصريحات نتنياهو بأنه يخوض حربا تطهيرية في قطاع غزة، فإن المقاومة ما زالت وكأنها في يومها الأول”.

وخلص القيادي في حركة الجهاد إلى القول بأن قيادة إسرائيل فشلت في حسم المعركة العسكرية في غزة والقضاء على المقاومة، كما فشلت في إحداث جسم بديل للمقاومة ، مشددا على أن سير المعركة سيقود إلى تفاقم الأزمة الداخلية في إسرائيل.