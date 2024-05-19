“كانت معكم رنا جودة من رفح”.. الجزيرة مباشر تحقق أمنية طفلة غزّية بأن تصبح مذيعة (شاهد)

حققت الجزيرة مباشر أمنية طفلة فلسطينية بأن تصبح مذيعة، وأتاحت لها فرصة التحدث مع الأطفال ومحاورتهم عبر شاشتها، حول أمنياتهم في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وظهرت الطفلة رنا جودة -عبر شاشة الجزيرة مباشر- مرتدية سترة الصحفيين، وتوجهت بالخطاب إلى مشاهدي القناة قائلة “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم رنا غسان جودة. سوف أتحدث اليوم مع أطفال غزة النازحين في غرب رفح”.

واستعرضت رنا، في تغطيتها الواعدة، آراء عدد من الأطفال حول ما يجري من عدوان بحق الشعب الفلسطيني على يد جيش الاحتلال، كما نقلت جانبًا من أحلام هؤلاء الأطفال وأمنياتهم بشأن انتهاء الحرب وعودتهم لممارسة حياتهم اليومية بأمان.

أحلام الصغار

وتحدث الأطفال عن اشتياقهم إلى عودة المدارس التي توقفت بفعل القصف، ورغبة كل منهم في استعادة حياته التي مزقتها أوجاع الحرب وأفقدتهم أحباءهم وأهليهم.

وختمت رنا جولتها متوجهة إلى جمهور الجزيرة مباشر بالقول “كانت معكم رنا غسان جودة، لقناة الجزيرة مباشر، من رفح”.

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، مخلّفة أكثر من 114 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.