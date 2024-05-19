نائب يسرق أوراق تصويت في برلمان تايوان ويهرب بعد مشاجرة درامية (فيديو)

وثق مقطع فيديو واقعة غريبة في برلمان تايوان، إذ أظهر نائبًا وهو يسرق أوراق تصويت خلال إحدى الجلسات ويهرب بها، في محاولة لمنع تمرير مشروع أحد القوانين التي كان يجري مناقشتها.

وأظهر المقطع الذي جرى تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، الفوضى العارمة خلال الجلسة، إذ قفز بعض النواب فوق الطاولات وألقوا بزملائهم على الأرض، بينما كان آخرون يصرخون ويتدافعون، في محاولة للحاق بالنائب الهارب.

ويريد حزب كومينتانغ المعارض في تايوان، إلى جانب حزب الشعب، أن يمارس البرلمان قدرًا أكبر من التدقيق على الحكومة، لكن الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم وصف تصرفات حزب كومينتانغ بأنها “إساءة استخدام للسلطة بشكل غير دستوري”.

وأشار الحزب الحاكم إلى أن المعارضة “تحاول بشكل غير لائق فرض مقترحات معيَّنة دون اللجوء إلى عملية التشاور المعتادة”.

وفاز لاي تشينغ تي، المنتمي للحزب “الديمقراطي التقدمي”، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد يوم 13 يناير/كانون الثاني 2024، وحصل على 40.2% من الأصوات.

وتعهد لاي تشينغ تي بالدفاع عن تايوان في مواجهة ما سمّاه “الترهيب” الصيني، وقال في كلمة أمام أنصاره “إننا مصممون على حماية تايوان من الترهيب والتهديدات المستمرة من الصين”.