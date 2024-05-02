أجبر ابنه على الركض حتى الموت.. محاكمة أب في نيوجيرسي بتهمة قتل طفله (فيديو)

ذكرت صحيفة (نيويورك بوست) الأمريكية أنه بدأت محاكمة كريستوفر جريجور، من ولاية نيوجيرسي البالغ من العمر 31 عامًا، بتهمة قتل ابنه كوري مكيولو في عام 2021.

وخلال جلسات محاكمة جريجور تم عرض لقطات مصورة تظهره وهو يجبر ابنه، الذي كان عمره وقتها 6 سنوات، على الجري على جهاز العدو في صالة رياضية، على الرغم من سقوط ابنه مرات عدة نظرًا لأن سرعة دوران الجهاز فاقت قدرة الطفل على الجري.

كما أظهرت اللقطات المصورة قيام جريجور بزيادة سرعة جهاز العدو، وزيادة درجة ميله، ما يجعل استخدامه أكثر صعوبة، والإمساك بابنه في محاولة لدفعه للجري بأقصى سرعة.

غير أن الطفل لم يتمكن من مجاراة صعوبة جهاز العدو وسرعته، وتدحرج منه ليسقط على الأرض، وتكرر مشهد سقوط الطفل مع تكرار محاولاته للعدو على الجهاز، فيما ظل والده واقفًا يتابعه دون أن يحاول منعه.

وقالت والدة الطفل، براي مكيولو، إنها أبلغت قسم حماية الأطفال في ولاية نيوجيرسي بالإصابات التي تعرض لها طفلها، كما طلبت من والده تحديد موعد طبي لعلاجه.

وأضافت الأم في شهادتها أمام المحكمة أن طفلها كشف للطبيب أن والده يدفعه للجري على جهاز العدو لأنه “سمين جدًا”، وفي اليوم التالي استيقظ الطفل من النوم وهو يعاني من الغثيان وضيق التنفس فأسرع به والده للمستشفى.

وبعد نقل كوري للمستشفى، وأثناء القيام بأشعة مقطعية، عانى الطفل من نوبة صرع، وحاول الأطباء إنقاذ حياته لكنهم لم يتمكنوا، ولفظ كوري أنفاسه الأخيرة.

“سوء معاملة مزمنة”

وأوضح التشريح الأولي لجثة الطفل أنه توفي نتيجة “إصابات حادة مع كدمات في القلب والكبد وتسمم الدم”.

ومن ثم، تم اعتقال جريجور في يوليو/تموز 2021 بتهمة “إهمال الطفل”، وذكرت مذكرة الاعتقال أنه بشكل خاص دفع الأب طفله للجري على جهاز العدو، مع زيادة سرعته، ما أدى إلى سقوطه مرات عدة، وإصابة رأسه.

وفي سبتمبر/أيلول 2021، أوضح الطبيب الشرعي توماس أندرو أن كوري “عانى من إصابة حادة في القلب قبل وفاته بأربع إلى 12 ساعة”.

وانتهى الطبيب الشرعي إلى أن وفاة كوري “كانت جريمة قتل لأنه عانى من سوء المعاملة المزمنة بما في ذلك إصابات حادة في صدره وبطنه مع تمزق في قلبه”.

وتم اعتقال جريجور مرة أخرى، بعد الإفراج عنه، في مارس/آذار 2022 إثر توجيه الاتهام إليه بالتسبب في قتل ابنه كوري، ولا يزال حبيسًا في انتظار أن تنتهي إجراءات محاكمته، ويواجه جريجور عقوبة السجن مدى الحياة إذا تمت إدانته.