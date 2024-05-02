أكسيوس: إسرائيل تُلوِّح بمعاقبة السلطة الفلسطينية إذا أصدرت الجنائية الدولية أوامر باعتقال قادتها

نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن الحكومة الإسرائيلية حذرت إدارة الرئيس جو بايدن من أنه إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين، فإنها ستتخذ خطوات انتقامية ضد السلطة الفلسطينية.

وأضاف الموقع أن هذا التحول الجديد ناجم عن تزايد قلق المسؤولين الإسرائيليين من أن المحكمة الجنائية الدولية تستعد لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي هرتسي هاليفي.

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي في هولندا، منذ عام 2021 في جرائم حرب محتملة ارتكبتها القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين يعود تاريخها إلى حرب 2014.

ووفقًا لمكتب المدعي العام بالمحكمة، فقد تم تمديد هذا التحقيق ليشمل هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي والحرب المستمرة في غزة منذ ذلك الحين.

وأوضح الموقع أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة أن لديها معلومات تشير إلى أن مسؤولي السلطة الفلسطينية يضغطون على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال ضد القادة الإسرائيليين.

وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، إن إسرائيل أبلغت إدارة بايدن أنه إذا صدرت مذكرات اعتقال ضد أحد من قادتها، فإنها ستعتبر السلطة الفلسطينية مسؤولة وستتخذ إجراءً انتقاميًا شديدًا قد يؤدي إلى انهيارها.

وكشف الموقع أن من بين الإجراءات المحتملة التي قد تلجأ إليها إسرائيل، تجميد تحويل عائدات الضرائب لصالح السلطة الفلسطينية. ودون هذه الأموال ستكون السلطة الفلسطينية مفلسة.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير للموقع، إن التهديد بإصدار مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية حقيقي، وشدد على أنه إذا حدث مثل هذا السيناريو، فمن المرجح أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية قرارًا رسميًا بمعاقبة السلطة الفلسطينية، مما قد يؤدي إلى انهيارها.

وأثيرت مسألة أوامر الاعتقال المحتملة التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية خلال مكالمة هاتفية بين نتنياهو والرئيس بايدن، الأحد الماضي، حيث طلب نتنياهو المساعدة من بايدن.

وقال مسؤولان أمريكيان إن بايدن أخبر نتنياهو خلال المكالمة أن التقرير الذي بثته القناة 12 في إسرائيل والذي أشار إلى أن الولايات المتحدة ربما أعطت “الضوء الأخضر” للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال ضد القادة الإسرائيليين غير صحيح.

وأكد بايدن خلال المكالمة أن الولايات المتحدة تعارض تحقيق المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل.