إنسان نياندرتال.. فريق علمي بريطاني يعيد تكوين رأس امرأة عاشت قبل نحو 75 ألف عام

تمكّنَ باحثون بريطانيون من إعادة تكوين رأس ووجه امرأة من عصر البشر البدائيين، الذين يطلق عليهم “إنسان نياندرتال”، عاشت قبل نحو 75 ألف عام.

ويروي شريط وثائقي بعنوان “أسرار إنسان نياندرتال” أنتجته (بي بي سي)، وبدأ بثه اعتبارًا من الخميس على منصة “نتفليكس”، قصة هذا العمل العلمي، بدءًا من اكتشاف جمجمة في كردستان العراق، وصولًا إلى عملية إعادة التكوين هذه.

وكانت نقطة الانطلاق عام 2018، عندما اكتشف علماء آثار من جامعة كامبريدج جمجمة لِعيّنة من إنسان نياندرتال، أطلقوا عليها اسم (شانيدار Z)، على اسم الكهف الذي عثروا عليها فيه، والذي لم يكن متاحاً للعلماء طوال 50 عامًا لأسباب سياسية.

واستنتج الباحثون استنادًا إلى معاينة الجمجمة أنها تعود إلى امرأة كان عمرها نحو 40 عامًا وقت وفاتها.

The Neanderthal comes from a famous cave where the species buried their dead 👇 https://t.co/ANIM62b8tm

Our @UCamArchaeology team rebuilt a flattened skull from hundreds of bone fragments 🦴

Look into the face of Shanidar Z, a female Neanderthal from 75,000 years ago.

وسبق أن نجح عالم الآثار الأمريكي رالف سوليكي عام 1960 في استخراج الجزء السفلي من الهيكل العظمي مع رفات ما لا يقل عن 10 من النياندرتال.

وكان اكتشاف جمجمة “شانيدار زد”، التي سُويت بالأرض بسبب سقوط حجر عليها على الأرجح بعد وقت قصير من وفاتها، مفاجأة حقيقية للباحثين.

وقال البروفيسور غرايم باركر من معهد “ماكدونالد” للأبحاث الأثرية في كامبريدج لوكالة الصحافة الفرنسية “أردنا أن نحاول تأريخ المدافن من أجل استخدام موقع شانيدار للمساهمة في الجدل الكبير حول أسباب انقراض إنسان نياندرتال”.

ويرى العلماء أن إنسان نياندرتال تعايش مع الإنسان العاقل لفترة طويلة ثم انقرض قبل نحو 40 ألف سنة.

