إنسان نياندرتال.. فريق علمي بريطاني يعيد تكوين رأس امرأة عاشت قبل نحو 75 ألف عام

تمكّنَ باحثون بريطانيون من إعادة تكوين رأس ووجه امرأة من عصر البشر البدائيين، الذين يطلق عليهم “إنسان نياندرتال”، عاشت قبل نحو 75 ألف عام.

ويروي شريط وثائقي بعنوان “أسرار إنسان نياندرتال” أنتجته (بي بي سي)، وبدأ بثه اعتبارًا من الخميس على منصة “نتفليكس”، قصة هذا العمل العلمي، بدءًا من اكتشاف جمجمة في كردستان العراق، وصولًا إلى عملية إعادة التكوين هذه.

نقطة الانطلاق

وكانت نقطة الانطلاق عام 2018، عندما اكتشف علماء آثار من جامعة كامبريدج جمجمة لِعيّنة من إنسان نياندرتال، أطلقوا عليها اسم (شانيدار Z)، على اسم الكهف الذي عثروا عليها فيه، والذي لم يكن متاحاً للعلماء طوال 50 عامًا لأسباب سياسية.

واستنتج الباحثون استنادًا إلى معاينة الجمجمة أنها تعود إلى امرأة كان عمرها نحو 40 عامًا وقت وفاتها.

Look into the face of Shanidar Z, a female Neanderthal from 75,000 years ago. Our @UCamArchaeology team rebuilt a flattened skull from hundreds of bone fragments 🦴 The Neanderthal comes from a famous cave where the species buried their dead 👇 https://t.co/ANIM62b8tm — Cambridge University (@Cambridge_Uni) May 2, 2024

مفاجأة حقيقية للباحثين

وسبق أن نجح عالم الآثار الأمريكي رالف سوليكي عام 1960 في استخراج الجزء السفلي من الهيكل العظمي مع رفات ما لا يقل عن 10 من النياندرتال.

وكان اكتشاف جمجمة “شانيدار زد”، التي سُويت بالأرض بسبب سقوط حجر عليها على الأرجح بعد وقت قصير من وفاتها، مفاجأة حقيقية للباحثين.

وقال البروفيسور غرايم باركر من معهد “ماكدونالد” للأبحاث الأثرية في كامبريدج لوكالة الصحافة الفرنسية “أردنا أن نحاول تأريخ المدافن من أجل استخدام موقع شانيدار للمساهمة في الجدل الكبير حول أسباب انقراض إنسان نياندرتال”.

ويرى العلماء أن إنسان نياندرتال تعايش مع الإنسان العاقل لفترة طويلة ثم انقرض قبل نحو 40 ألف سنة.

People are saying there's an uncanny likeness of a 75,000-year-old Neanderthal female (pictured) to Marjorie Taylor Greene. There's a difference. Neanderthals walked upright. I digress. Marjorie Taylor Greene fails to understand it is a privilege to serve the American people,… pic.twitter.com/DYawfZv6Nf — 🏳️‍🌈b mcarthur (he,him) (@bmcarthur17) May 2, 2024

بتقنية ثلاثية البُعد

وأوضحت عالمة الأنثروبولوجيا القديمة في جامعة كامبريدج إيمّا بوميروي أن العظام والرواسب المحيطة بها ثبّتت في الموقع بنوع من الغراء قبل أن تتسنى إزالتها على شكل عدد كبير من القطع الصغيرة المغلفة برقائق الألومنيوم.

وجرى بعد ذلك تجميع أكثر من 200 شظية من الجمجمة في مختبر كامبريدج، على طريقة تركيب “لعبة صور مجزّأة ثلاثية البُعد قيّمة جدًا”، على قول إيمّا بوميروي.

مختلفة تمامًا عن جماجم البشر

وبعد إعادة تكوين الجمجمة، طُبِعَت بتقنية ثلاثية البُعد، ما أتاح لاثنين من فناني المتحجرات المشهورين، هما الهولنديان التوأمان أدري وألفونس كينيس، إعادة تكوين وجهها من خلال تطبيق طبقات من الجلد والعضلات المعاد تكوينها.

وأوضحت إيمّا بوميروي أن الوجه الذي أعيد تكوينه بهذه الطريقة يُظهر أن “الاختلافات لم تكن واضحة جدًا” مع وجوه البشر، علمًا بأن جماجم إنسان نياندرتال مختلفة تمامًا عن جماجم البشر، إذ تتميز “بحواف جبين ضخمة وعدم وجود ذقن تقريبًا”.

Face of 75,000 year-old Neanderthal woman revealed – What would it be like to meet one of our closest human relatives from 75,000 years ago in the flesh? Scientists have produced a remarkable reconstruction of what a Neanderthal woman would have looked like when she was alive.… pic.twitter.com/tO2wB5kz5z — Archaeo – Histories (@archeohistories) May 2, 2024

الحمض النووي لإنسان ناندرتال

وأضافت إيما أنه ربما يكون من الأسهل رؤية كيف حدث التهجين مع إنسان نياندرتال “إلى درجة أن كل فرد تقريبا على قيد الحياة اليوم لديه الحمض النووي لنياندرتال”.

ونقل موقع جامعة كامبردج عن باركر قوله إن “التغطية الصحفية كانت سيئة منذ العثور على أول إنسان نياندرتال منذ 150 عامًا”.

أسباب إنقراضه تشغل الباحثين

وأضاف باركر أن اكتشافاتنا توضح أن إنسان نايندرتال المكتشف في كهف شانيدار زد “ربما كان يفكر في الموت وما بعده بطريقة لا تختلف كثيرا عنا نحن، أبناء عمومتهم”.

وأوضحت أبحاث جامعة كامبردج أن إنسان نايندرتال كان أكثر تطورًا من الصورة البدائية التي تم تم افتراضها عنه في بداية الأمر.

ويبقى السؤال الذي يشغل الباحثين المتخصصين في إنسان نياندرتال هو ، بعد أن عاش مع البشر لنحو نصف مليون عام.