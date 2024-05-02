الاحتلال يفرج عن 64 أسيرًا من غزة بينهم شهيد وآخر مصاب إصابة بالغة (فيديو)

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن 64 أسيرًا من قطاع غزة بينهم شهيد، وآخر مصاب إصابة بالغة.

والتقت قناة الجزيرة مباشر الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم، حيث قال أحد الأسرى المحررين ويدعى، جمال، إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقله في مدينة حمد السكنية في قطاع غزة بعد أن نسفوا أبراجها.

وأضاف بصوت منهك أجش: “الحمد لله لقيت زوجتي وأولادي وأهلي كويسين، ولا تسأل عن العذاب الذي عذبونا إياه هناك، لا تصدق من يقول لك إن إسرائيل دولة إنسانية، لا توجد إنسانية لديهم”.

وتابع متحدثًا عن الإصابة التي تعرض لها في الأسر: “لا أستطيع الوقوف على قدمي، أنا مريض قلب مفتوح، عذبوني بشدة، لا أعرف ماذا أفعل”.

وقال أسير آخر مفرج عنه ممدد على أحد الأسرة في المستشفى، إنه جرى اعتقاله من مستشفى الشفاء، قبل أن يضعوه في شاحنة، ويأخذوه رفقة بعض الشبان الفلسطينيين إلى منطقة بعيدة.

وأضاف : “نزلونا وحطونا في النظارة (التوقيف)، وكان في عذاب، وكان مليان شباب، الله يفك أسرهم”، و في إجابته على سؤال يخص الآثار والجروح على رأسه ويديه قال الأسير المحرر: “من الحبل، ومن القمطة”، في تصريح إلى أنهم كانوا مقيدين.

أما الأسير الشهيد فيدعى (إسماعيل خضر)، وقال أحد الفلسطينيين في مستشفى أبو يوسف النجار الذي وضع الشهيد فيه، إنه تم استلام الجثة مع أسيرين، مضيفًا أن الوفاة وقعت منذ فترة طويلة، ما عرض الجثة للتحلل، موضحًا أنه تم التعرف عليه عن طريق الأسرى الذين كانوا معه.