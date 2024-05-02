الشرطة الأمريكية تقتحم جامعة كاليفورنيا وتفض اعتصامًا طلابيًا لدعم غزة (فيديو)

اقتحمت الشرطة الأمريكية حرم جامعة كاليفورنيا بمدينة لوس أنجلوس، اليوم الخميس، وفضت اعتصامًا طلابيًا يدعو إلى وقف الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكانت الجامعة قد ألغت الدراسة أمس، عقب اشتباكات بين مجموعات من المحتجين المؤيدين لفلسطين والداعمين لإسرائيل، مساء الثلاثاء.

ودعت الجامعة طلابها إلى تجنب منطقة (رويس كواد) حيث يتواجد مخيم المناهضين للحرب الإسرائيلية على غزة.

وصباح أمس، اتهمت صحيفة (ديلي بروين) الطلابية، إدارة الجامعة بالتواطؤ في أعمال العنف ضد المتظاهرين المؤيدين لفلسطين، والفشل في حمايتهم.

وكشفت أن المتظاهرين الداعمين لإسرائيل هدموا الحواجز التي أقامها الطلاب المؤيدون لفلسطين، وتعرضوا لهم بتوجيه وميض الليزر نحو مخيم اعتصامهم وإسقاط الألعاب النارية على الخيام والأفراد بداخلها.

ويأتي هذا التطور بينما تشهد احتجاجات طلابية أخرى موجة قمع وفض للمخيمات في عدد من الجامعات الأمريكية.

وفي 18 إبريل/نيسان الماضي، بدأ طلاب رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اعتصامًا بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.

ومع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات الطلاب، توسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات في الولايات المتحدة، منها جامعات رائدة مثل هارفارد، وجورج واشنطن، ونيويورك، وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ونورث كارولينا.

ولاحقًا، اتسع الحراك الطلابي غير المسبوق في دعم فلسطين بالولايات المتحدة، إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند شهدت جميعها مظاهرات داعمة لنظيراتها بالجامعات الأمريكية ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.